El mercado chino recibe en esta época del año grandes volúmenes de fruta importada, con cada vez mayores envíos de cerezas y arándanos , “estos últimos muy populares en el gigante asiático”, informó el portal Fresh Plaza.

El volumen de producción de arándanos en China es limitado, en tanto los arándanos importados mantienen una posición favorable en el mercado chino. El más reciente participante es Argentina, que en octubre pasado obtuvo el permiso para comenzar a exportar arándanos frescos a China.

“Todavía no tienen un impacto en nuestras cifras de ventas. Esto se debe a que los arándanos de Argentina aún no han asegurado una participación en el mercado chino de frutas, y porque tanto Perú como Chile ya ocupan una posición sólida en el mercado”, explicó la empresa importadora Jiaxing Your Home Fruit Import & Export Co.





Wei Yuyou , representante de Your Home, comentó a Fresh Plaza que el volumen de importación de arándanos y la demanda del mercado interno aumentaron este año en China. “La calidad de los arándanos peruanos es alta y el contenido de azúcar es estable. Ya vendimos 47 contenedores de envío de arándanos peruanos en el período hasta el 20 de setiembre", detalló.

Además de arándanos peruanos, Your Home también importa arándanos de Chile. "Perú y Chile son los dos mayores productores de arándanos para el mercado chino. Las temporadas de producción de estos dos países coinciden perfectamente con la demanda de arándanos en el mercado asiático”, explicó.

“Los arándanos de Perú entran al mercado chino un poco antes, desde la perspectiva china. Los arándanos chilenos entran al mercado chino más cerca de las vacaciones. La demanda del mercado chino de arándanos continúa creciendo cada año”, agregó. “Somos optimistas y estamos decididos a romper nuestro récord de venta de 100 contenedores. Al estar cerca de las vacaciones, Your Home promueve principalmente arándanos y cerezas. Esta es la temporada de oro para estos productos de alta gama”.