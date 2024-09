En julio de este año, las exportaciones industriales de mayor valor agregado ascendieron a US$ 867.2 millones, un incremento de 22.7% respecto al mismo mes del 2023 (US$ 706,6 millones), de acuerdo con el análisis del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

A pesar del crecimiento por segundo mes consecutivo, las cifras acumuladas de las exportaciones industriales no tradicionales entre enero y julio de este año suman US$ 5,349 millones, un 5.9% menos que el acumulado en los siete primeros meses del 2023 (US$ 5,684 millones).

Los sectores cuyas exportaciones presentan un promedio acumulado negativo hasta el séptimo mes del año son pesca (-34%), maderas y papeles, y sus manufacturas (-4%), minerales no metálicos (-17.4%), metalmecánicos (-3.9%) y otros (-10.3%).

Químicos y siderometalúrgicos crecen a dos dígitos

Sobre la base de las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el IEES de la SNI reporta que solo dos sectores, químicos y siderometalúrgicos y joyería, han logrado cifras positivas en el acumulado del año .

Las exportaciones de productos químicos sumaron US$ 196 millones en julio, 28.6% más respecto al año pasado, gracias a las ventas de etanol a Países Bajos, que no se hicieron en julio del 2023, así como por los envíos de películas de polipropileno y aceites esenciales de limón. De esa manera, el acumulado enero-julio del 2024 del sector ha tenido un avance de 10.9%.

Respecto a las exportaciones del rubro siderometalúrgico y joyería, estas también crecieron a doble dígito en julio del 2024. Sumaron un 45% más, debido a las mayores ventas de tiras de cobre refinado, principalmente por envíos a Estados Unidos; hilos de cobre, principalmente por las exportaciones a Honduras; así como alambrón de cobre, siendo Colombia el principal mercado. Este sector también acumula una subida del 15.9% entre enero y julio de este año.

Exportaciones textiles crecen en julio

El IEES reportó que, por cuarto mes consecutivo (abril a julio), las exportaciones de productos textiles tuvieron una tendencia alcista . En julio, sumaron US$ 150 millones, un 3,9% más respecto al mismo mes del 2023, impulsado principalmente por los mayores envíos de prendas de vestir a Estados Unidos, así como de fibra de alpaca a Italia.

Cabe resaltar que, a pesar del crecimiento en el séptimo mes del año, al sumar los envíos textiles entre enero y julio 2024 aún se aprecia una contracción de 2.9% respecto al 2023.