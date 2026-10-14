Zedina Alimentos proyecta cerrar 2026 con ventas por S/70 millones. (Foto: Zedina Alimentos)
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Dax Canchari Reyes
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La planta de Zedina Alimentos en Lurín produce alrededor de 500 toneladas mensuales y opera al 70% de su capacidad instalada. La marca cárnica peruana, especializada en el procesamiento y comercialización de carnes, proyecta continuar creciendo en su negocio corporativo y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades comerciales para acercar sus productos al consumidor final.

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