Zedina Alimentos pasó de ventas por S/ 62,3 millones en 2025 a una proyección de S/ 70 millones para este año, lo que representa un crecimiento aproximado de 12,4%. Su planta de más de 2.000 m² ubicada en Lurin, cuya implementación demandó una inversión de S/ 8 millones, concentra sus operaciones productivas.

Diana Landero Haro, subgerente y accionista de Zedina Alimentos, señaló a Gestión que la compañía cuenta con una cartera de proyectos de inversión estimada entre S/ 3 millones y S/ 4 millones, que comprende iniciativas aprobadas y otras que continúan en evaluación.

Diana Landero Hari, subgerente de Zedina Alimentos. (Foto: Zedina Alimentos)

Zedina apunta a nuevos puntos de venta

La marca se encuentra explorando nuevos puntos de venta y analiza el mercado y el comportamiento del consumidor antes de definir el formato. Actualmente, sus productos llegan al público mediante supermercados y algunos minimarkets.

La ejecutiva no precisó si el proyecto correspondería a un formato de tienda de conveniencia, pero sí confirmó que existen iniciativas orientadas a facilitar el acceso a sus productos.

“Tenemos varios proyectos que implican tener mayor accesibilidad a nuestros productos”, comentó Landeo.

La iniciativa forma parte de la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento comercial, mientras la compañía continúa desarrollando su negocio corporativo.

Cabe precisar que el B2B representa 95% de las ventas y el B2C 5%. Dentro de la facturación, los concesionarios representan 60%, horeca 15%, retail 10% y otros negocios 15%, donde se incluyen B2C y distribuidores.

La planta de Zedina Alimentos en Lurín produce 500 toneladas mensuales y opera al 70% de su capacidad.

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Los productos procesados y cortes premium ganan espacio

Los productos procesados (embutidos, marinados y empanizados) y los cortes premium parrilleros son las dos categorías con mayor crecimiento para Zedina.

El primero, crece por la demanda de productos que ofrecen practicidad. “Las personas ahora tienen menos tiempo para poder hacer la carne de cero”, comentó Landeo.

Mientras que el segundo coincide con una mayor información del consumidor sobre la calidad de la carne y, con ello, una demanda más específica por determinados cortes y sabores.

Así como también con la apertura de más restaurantes especializados en carnes y con una oferta creciente de productos importados de Argentina, Estados Unidos y Japón.

En paralelo, Zedina desarrolla productos para sus clientes corporativos. Un nuevo sabor puede tomar unos cuatro meses entre pruebas, aprobación y desarrollo del empaque. La maquila para terceros representa cerca de 5% de las ventas y la meta es duplicar ese porcentaje durante 2027.

“Nosotros avanzamos siempre en base a nuestros clientes”, sostuvo Landeo.

Zedina Alimentos evalúa proyectos de inversión por entre S/3 millones y S/4 millones para 2027.

Asia aparece como opción para exportar

Tras pasar por camales autorizados, las carcasas —el cuerpo del animal faenado que llega para su desposte— llegan a la planta de Lurín, donde Zedina obtiene los distintos cortes y realiza otros procesos.

Zedina trabaja con más de 10 ganaderos aliados de distintas zonas del Perú y no cría directamente el ganado.

El siguiente mercado potencial está fuera del país, pero depende de una habilitación pendiente. Perú todavía no puede exportar carne de res ni de cerdo, mientras el Ministerio de Agricultura trabaja en el proceso.

Si se habilitan las exportaciones, Asia aparece como el mercado que Zedina considera de interés.

“Un mercado importante es el asiático, que también importa mucho de Brasil y México. Es uno de los continentes con mayor importación de carne en Sudamérica”, concluyó.