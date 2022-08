La nueva aerolínea Arajet ingresó al Perú y anunció que conectará con un vuelo directo a República Dominicana y viceversa con precios que van desde los US$ 55 por trayecto y US$ 149 ida y vuelta, con impuestos incluidos.

Víctor Pacheco, presidente de Arajet, afirmó que la aerolínea marcará el renacer de la aviación dominicana y que proyectan, en un periodo de aproximadamente cinco años, estar moviendo 7 millones de pasajeros anual.

“A partir de setiembre iniciaremos el camino para convertir al Aeropuerto Internacional Las Américas en el nuevo Hub Aéreo del Caribe, que permita conectar el continente al menor costo, servicios de clase mundial y con aviones nuevos y más eficientes del mercado”, agregó.

¿Cuándo empezará operar vuelos en el Perú?

En el caso del Perú, la aerolínea informó que empezarán a operar desde el 18 de setiembre , contando con una frecuencia de dos vuelos semanales de Lima-Santo Domingo-Lima.

Álvaro de Oleo, vicepresidente de Mercadeo de Arajet, explicó que habrá tres niveles de tarifas.

“Comenzaremos con más de 5,500 asientos con precios que van desde US$ 55 hasta US$ 100 trayecto; y a US$ 149 ida y vuelta con impuestos incluidos. Luego tendremos promociones temporales y precios regulares; y en todos los casos nos aseguraremos de que sea la tarifa más baja del mercado” manifestó.

Sin embargo, indicó que el primer vuelo en Latinoamérica será el 15 de setiembre a Ciudad de México y a ese destino también se unirán Monterrey y Cancún.

Además, también se volará a Barranquilla, Cali y Cartagena en Colombia; Quito y Guayaquil, en Ecuador; Ciudad de Guatemala en Guatemala; San Salvador en El Salvador y San Martín, Aruba y Curazao en El Caribe.

Además, anunció que a partir de octubre aumentarán sus rutas, agregando vuelos a Toronto y Montreal, en Canadá; Medellín y Bogotá, en Colombia; San José en Costa Rica; y Kingston, Jamaica; con lo que establecerá una amplia red de rutas de 20 destinos en 12 países en sus primeros tres meses de operaciones.

Con respecto a los vuelos a Estados Unidos, Arajet precisó que se encuentran “trabajando activamente con el gobierno dominicano para conseguir los permisos correspondientes e iniciar cuanto antes servicios a ese país. Así, poder ofrecer tarifas bajas a la diáspora dominicana que, hoy por hoy, debe pagar precios altos y que clama por un servicio cálido y humano”.

