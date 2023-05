Ford Motor Co., que está invirtiendo US$ 50,000 millones en la construcción de un negocio de vehículos eléctricos, no le teme a los dos líderes del mercado de vehículos eléctricos: Tesla Inc. y la china BYD Co.

El director ejecutivo del fabricante de automóviles, Jim Farley, dijo el lunes a los analistas en el día del inversionista de Ford que los modelos a batería de la compañía estarán más orientados a compradores en segmentos de vehículos en los que Tesla y BYD no participan. Farley apuntó a un SUV eléctrico de tres filas recientemente anunciado que Ford está desarrollando como ejemplo de las diferencias entre los vehículos de las empresas. “Realmente no nos vemos compitiendo con Tesla y BYD en nuestro segundo ciclo de producto”, dijo el ejecutivo. “No veo que haya una industria de crossover de gran tamaño y tres filas de asientos en sus mercados autóctonos”. Ford está siguiendo su propio camino para evitar la creación de vehículos eléctricos que podrían ser “mercantilizados” por demasiada competencia de precios, dijo Farley. Tesla, de Elon Musk, ha bajado los precios de sus autos eléctricos al menos media docena de veces este año en su intento de mantener el dominio del mercado mundial de vehículos eléctricos. Los comentarios de Farley se hicieron en respuesta al analista de Morgan Stanley Adam Jonas, quien expresó su escepticismo de que Ford pudiera lograr su objetivo de un retorno del 8%, antes de intereses e impuestos, en su negocio de vehículos eléctricos para fines de 2026. Ford prevé que su unidad de vehículos eléctricos pierda US$ 3,000 millones este año. Enfrentarse a Tesla y BYD “es una forma bastante fácil de destruir miles y miles de millones de capital en un período de tres o cuatro años”, dijo Jonas. Por otra parte, General Motors Co. anunció el lunes que lanzará una versión eléctrica del Cadillac Escalade, un gran SUV de tres filas de asientos, a fines de este año. Farley también descartó las preocupaciones de ese modelo, y otros de rivales heredados, representen una competencia directa para el nuevo SUV eléctrico de Ford. “Nuestro crossover de tres filas no se parecerá al de los demás”, dijo Farley más tarde en una sesión con los medios.