Quanta Services dijo que la decisión del tribunal otorgó a Redes cerca de US$ 177 millones y que ambas empresas tienen la intención de buscar enérgicamente la recuperación de este monto y emprender acciones legales adicionales que se consideren necesarias para hacer cumplir la decisión arbitral.

El momento final y la conclusión con respecto al cobro del monto del laudo aún se desconocen, reportó Bloomberg.

El proceso está relacionado con dos proyectos de telecomunicaciones terminados en Perú.

Quanta Services explicó que hay “motivos limitados” por los cuales el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) pueden buscar anular la decisión en una corte peruana.

Quanta Services Inc. cayó un 4.3% en las operaciones posteriores al ‘trading’ a US$ 134.21 a las 4:29 p.m. hora de Nueva York. El precio objetivo promedio de 12 meses de US$ 147.24 está 9.7% por encima del precio actual. Tiene 15 recomendaciones de compra, 2 de mantener, y 1 de venta.

En enero del 2021, el Perú recibió una demanda por parte de la empresa Quanta Services Netherlands, tras un conflicto con el Gobierno peruano que no termina de resolver en relación con diferentes redes de comunicaciones rurales. La empresa tiene un contrato firmado con el MTC por US$ 248 millones.