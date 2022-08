Telefónica de España está negociando con el fondo estadounidense de capital riesgo KKR la venta de una participación mayoritaria de fibra óptica, según informó Expansión.

La relación entre Telefónica y KKR no es reciente, dado que la empresa española ya traspasó en 2021 el 60% de On-Net Fibra en Chile y en Colombia. Esas filiales fueron valoradas en US$ 1,000 millones y US$ 500 millones, respectivamente.

KKR no es el único candidato que sigue vivo en el proceso competitivo coordinado por Banco Santander, aunque sí uno de los principales favoritos.

Por su parte, PangeaCo es una sociedad constituida en marzo de 2020 por Telefónica en Perú para complementar su estrategia de desarrollo de banda ancha en esta geografía mediante el despliegue de fibra óptica por todo el país.

Se trata del operador mayorista único de fibra en Perú, que firmó en enero de 2021 una concesión a tal efecto por un plazo de 20 años renovables.

Está previsto que PangeaCo, que comenzó a operar en enero de 2022, preste servicio a unos 4 millones de hogares urbanos en 2024. Para ello, Telefónica necesita socios de garantías como KKR u otros fondos que le permitan hacer frente a una inversión de semejante calado.

El grupo español ya lanzó una iniciativa similar en el 2019 en alianza con Facebook, BID Invest y CAF (el banco de desarrollo para América Latina), cuando puso en marcha el vehículo Internet para Todos (IPT) con el objetivo de llevar redes móviles de 4G a las áreas rurales de Perú.

No ha trascendido la valoración a la que aspira Telefónica para PangeaCo, aunque es posible que alcance varios cientos de millones de euros, en línea con las operaciones de Chile y Colombia, cuyo tamaño es similar, con 3.5 y 4.3 millones de hogares respectivamente, al de la filial peruana.