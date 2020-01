Telefónica ha contratado al banco de inversiones Morgan Stanley para analizar las alternativas que la operadora tiene con su negocio en Hispanoamérica, valorado en más de 13,500 millones de euros (unos US$ 15,000 millones), lo que supone más del 14% del valor del grupo, han confirmado a EFE fuentes del sector.

De este modo, este banco de inversión estadounidense liderará la revisión del negocio de Telefónica en Latinoamérica, excepto Brasil -Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela-, ha adelantado este viernes la agencia Bloomberg, que cita a fuentes conocedoras de la operación.

La multinacional prevé revisar su exposición en Hispanoamérica, tal como aprobó su Consejo de Administración el pasado noviembre, en el que se dio el visto bueno a la creación de una unidad, que aglutine todo el negocio de Latinoamérica, excepto Brasil, para atraer inversores y capturar sinergias.

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, anunció entonces que todas las opciones estaban abiertas.

Una salida a bolsa es una de las opciones que se están considerando para la nueva unidad, dijeron personas familiarizadas con los planes el mes pasado.

Según un informe de Goldman Sachs, al que tuvo acceso entonces la Agencia EFE, los activos de esta nueva unidad de Hispanoamérica alcanzan un valor en el mercado de 13,520 millones de euros, el 14.2% de lo que vale el grupo.

El citado banco de inversión estadounidense considera que Telefónica tiene un valor empresarial de 95,072 millones de euros (más de US$ 105,756 millones), de los que 17,540 millones (US$ 19,500 millones) corresponden a Brasil, el 18.4% del grupo.

La mayoría de los activos de Telefónica en Hispanoamérica están ubicados en la zona sur, con un valor en el mercado de 8,315 millones de euros (US$ 9,250 millones).: Perú, 2,335 millones (US$ 2,600 millones); Chile, 3,027 millones (US$ 3,368 millones); Argentina, 2,434 millones (US$ 2,708 millones); y Uruguay, 450 millones de euros (unos US$ 500 millones), según el citado informe de Goldman Sachs.

En la zona Norte, la presencia de Telefónica es algo más reducida, teniendo en cuenta que sus activos tienen un valor de mercado de 5,204 millones de euros (unos US$ 5,790 millones).