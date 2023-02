La plataforma de tecnología financiera con sede en Miami dijo que MidCap Financial Investment Corp. y Castlelake LP están proporcionando el crédito, mientras que Arcadia Funds LLC lideró una inyección de capital de US$ 8 millones.

Fundada por un eximportador de carne vacuna uruguaya y un exejecutivo de ventas en empresas tecnológicas, Marco dijo que ha financiado más de US$ 250 millones en acuerdos en América Latina en los últimos dos años.

Peter Spradling, que dirigía el negocio de importación, dijo que el rápido crecimiento de Marco demuestra la profundidad de la demanda insatisfecha de financiación de los exportadores, en particular las pequeñas empresas.

“Todo lo relacionado con América Latina se consideraba más riesgoso”, dijo Spradling, director de operaciones de Marco, en una entrevista.

Los bancos extranjeros y los prestamistas locales han dejado de conceder préstamos a pequeños y medianos exportadores después de que se implementaran regulaciones más estrictas tras la crisis financiera de 2008.

Eso dejó una brecha de financiamiento de aproximadamente US$ 2 billones en todo el mundo, incluidos al menos US$ 350,000 millones en América Latina, según encuestas elaboradas por el Banco Asiático de Desarrollo.

Marco se ha fijado el objetivo de cerrar acuerdos por valor de US$ 750 millones para finales de este año. Además de préstamos, brinda servicios como la creación de sociedades de responsabilidad limitada, verificaciones de crédito para compradores y seguro de carga, dijo Jacob Shoihet, director ejecutivo que proviene de una experiencia en ventas con períodos en Yelp Inc. y Groupon Inc. Él y Spradling cofundaron la empresa hace tres años.

Marco ahora tiene más de 60 empleados y oficinas en Montevideo y Nueva York. Está enfocada en empresas agrícolas, manufactureras y de comercio al por mayor en México, Ecuador, Colombia y Perú.

Es probable que busque una nueva ronda de inversiones de capital dentro del próximo año y medio que permitirá alcanzar un valor de alrededor de US$ 150 millones a US$ 200 millones, dijo Shoihet. El crecimiento de Marco se produce al tiempo que otras empresas incursionan en el financiamiento del comercio, lo que comienza a verse como un riesgo menor en América Latina.

La cartera de Marco no ha registrado una pérdida desde su creación, dijo.

“Creemos que estamos en el lugar correcto en el momento correcto”, dijo Shoihet. “Con suerte, comenzaremos a ver un cambio en el sentimiento en la región en su conjunto”.