Scotiabank adquirirá el 14.9% de KeyCorp, con sede en Cleveland, mediante la compra de acciones a US$ 17.17 la unidad, lo que representa una prima del 11% sobre su precio promedio ponderado por volumen durante los últimos 20 días de negociación, informó el banco el lunes en un comunicado.

Scotiabank, con sede en Toronto, es el banco canadiense con mayor presencia internacional, pero la mayor parte de sus inversiones en el exterior se han realizado en América Latina, donde los retornos han sido decepcionantes. La entidad anunció el año pasado que revisaría algunos de esos activos y concentraría nuevos gastos de capital en Norteamérica y el Caribe.

KeyCorp cuenta con unas 1,000 sucursales en Estados Unidos que ofrecen servicios de banca comercial y minorista, así como asesoramiento y servicios de inversión, y supervisa unos US$ 187,000 millones en activos. En el comunicado, Scotiabank destacó el enfoque de KeyCorp en los clientes comerciales, calificándolo como una buena opción para el banco canadiense, que cuenta con una franquicia “bien establecida” en los mercados de capitales estadounidense.

La inversión “aumenta significativamente el capital desplegado en nuestros mercados prioritarios identificados”, indicó el director ejecutivo de Scotiabank, Scott Thomson, en el comunicado, añadiendo que “esperamos explorar oportunidades estratégicas mutuamente beneficiosas en el futuro”.

El director financiero de Scotiabank, Raj Viswanathan, dijo durante una conferencia telefónica con analistas el lunes que el banco espera obtener entre 300 y 350 millones de dólares canadienses (entre 218 y 255 millones de dólares estadounidenses) en ganancias adicionales por la inversión para el año fiscal 2026. También dijo que el prestamista planea poner fin a un descuento en su programa de reinversión de dividendos, que había estado utilizando para recaudar capital adicional.

John Aiken, analista de Jefferies Financial Group Inc., calificó la decisión de “sorpresiva” y dijo que no está claro si los accionistas de Scotiabank apoyarán la nueva estrategia del banco en Estados Unidos. Rivales como Royal Bank of Canada, Bank of Montreal y Toronto-Dominion Bank han adquirido bancos estadounidenses en las dos últimas décadas.

“Si bien este se trata de un enfoque muy diferente al que han adoptado sus pares para ganar terreno en el mercado estadounidense, no estamos seguros de cuánto ganará Scotiabank en sinergias”, escribió Aiken en un informe. “Creemos que gran parte de la reacción del mercado dependerá de los comentarios de la dirección en su llamada de esta mañana”.

Para KeyCorp, la medida “plantea interrogantes sobre una posible adquisición total del prestamista canadiense en el futuro”, escribieron en un informe Herman Chan y Sergio Ferreira, analistas de Bloomberg Intelligence.

KeyCorp está estudiando reestructurar su balance para acortar la duración de parte de su cartera de inversiones. El movimiento se remonta a hace un año, cuando los inversionistas empezaron a mostrar su descontento con KeyCorp y muchos de sus rivales después de que los rápidos aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal dejaran a los prestamistas con fuertes pérdidas en papel a medida que el valor de sus inversiones en bonos se veía duramente impactado.

Las acciones de KeyCorp han caído un 16% desde principios de 2023, lo que contrasta con el aumento del 24% del índice S&P 500 Financials.

“Aunque seguimos sintiéndonos cómodos con nuestra actual posición de capital, hemos determinado que la inversión permite a Key acelerar nuestra bien comunicada mejora de capital y ganancias, al tiempo que refuerza nuestra posición estratégica”, dijo Chris Gorman, director ejecutivo de KeyCorp, en otro comunicado.

Scotiabank comprará alrededor de 163 millones de acciones ordinarias de KeyCorp en dos tramos: una inversión inicial de US$ 800 millones, seguida de una inversión adicional de US$ 2,000 millones, que requiere la aprobación de la Reserva Federal. Se espera que el primer tramo se cierre en el cuarto trimestre fiscal de Scotiabank, los tres meses hasta octubre, y que el resto de la transacción se cierre en el año fiscal 2025.

“En nuestra opinión, se trata de una operación sorpresiva y atractiva para KEY que les da flexibilidad de capital y los pone en primera línea para mejorar su crecimiento orgánico”, escribieron en un informe los analistas de Keefe, Bruyette & Woods dirigidos por David Konrad . Sugirieron que las acciones de KeyCorp subirían, ya que la operación demuestra la confianza de Scotiabank en las perspectivas del prestamista regional.

