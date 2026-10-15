La multinacional en soluciones tecnológicas de seguridad Prosegur anunció la creación de una nueva unidad de negocio que complementa la actual propuesta de valor de este grupo con la incorporación de seguros corporativos e individuales personalizados a los servicios ofrecidos de seguridad física, electrónica y digital de la compañía. Para el caso de Perú, dichos seguros estarán operativos desde el próximo año, indicó Gloria Macías-Lizaso, CEO de AVOS Tech en Prosegur.
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