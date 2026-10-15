En concreto, se trata de ‘Prosegur Insurance Broker’, cuya unidad surge de la alianza entre Prosegur y la correduría de seguros argentina Cinalli Insurance Broker. Actualmente, este segmento de negocio ha iniciado sus operaciones en Argentina y se encuentra en proceso de expansión en Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil como parte de su estrategia global.

“Nuestro objetivo, en un primer momento, es llegar a los clientes que ya tenemos en el Grupo Prosegur, en sus diferentes unidades de negocio. Además, de nuestros propios empleados internos, quienes pueden obtener seguros en condiciones ventajosas”, señaló la ejecutiva.

Gloria Macías-Lizaso, CEO de AVOS Tech. (Foto: Prosegur)

Macías-Lizaso explicó que la nueva oferta se ajustará a las actuales divisiones de negocio. “Por ejemplo, en los clientes de Prosegur Alarmas dentro del servicio vamos a ofrecer seguros de hogar y seguros de bolso seguro. En Prosegur Cash tenemos la solución de Cash Today, que son máquinas que instalan en muchos establecimientos para que los empleados no tengan que gestionar el efectivo. Estos productos también tendrán un seguro. De igual modo en Prosegur Security estamos viendo qué seguro se relaciona con el producto”, expresó.

A partir de la introducción de esta nueva unidad de negocio, Prosegur proyecta alcanzar en el primer año primas intermediadas (ingresos correspondiente a las primas de seguros) por un valor superior a los 10 millones de euros, la cual en cinco años rondaría los 60 millones de euros.

¿Cómo será la implementación en Perú?

Macías-Lizaso señaló que desde el próximo 1 de enero ‘Prosegur Insurance Broker’ estará operativo en Perú, identificando como segmentos claves los clientes de Prosegur Alarmas y Prosegur Cash, principalmente.

“Vamos a tenerlo abierto a las cuatro líneas; es decir, Alarmas, Cash, Security, y también empleados internos. Sin embargo, vemos más potencial en Perú en Prosegur Alarmas y Prosegur Cash”, remarcó la ejecutiva.

Además, destacó que la nueva unidad de negocio impulsará una cobertura transversal que permitirá proteger desde activos físicos hasta riesgos digitales, adaptándose a cada etapa del negocio. Por sectores, la representante sostuvo que las soluciones se ajustarán a las demandas de industrias como retail y centros comerciales, logística y transporte, banca e industria financiera, salud, educación, industria manufacturera, tecnología y telecomunicaciones, y agroindustria.