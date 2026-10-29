Nike reabrió su tienda en el centro comercial Larcomar, bajo el formato Rise. Foto: Nike
Nike reabrió su tienda en el centro comercial Larcomar, bajo el formato Rise. Foto: Nike
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Redacción Gestión
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. Ante ello, la compañía reabrió su tienda ubicada en el centro comercial , bajo el concepto Nike Rise. ¿De qué trata este concepto y qué novedades incluye en su portafolio?

La reapertura se produce apenas , como parte de una estrategia orientada a ampliar su presencia física mediante espacios de mayor superficie y una oferta comercial que integra distintas categorías deportivas y de uso cotidiano.

El renovado establecimiento mantiene su ubicación en el primer piso de Larcomar y cuenta con más de 500 metros cuadrados de superficie de venta. La elección de este centro comercial, explicó la firma, también responde a su ubicación en una de las zonas de mayor afluencia turística de la capital.

El establecimiento cuenta con más de 500 m² de superficie de venta e incorpora la categoría Jordan a su oferta comercial. Foto: Nike
El establecimiento cuenta con más de 500 m² de superficie de venta e incorpora la categoría Jordan a su oferta comercial. Foto: Nike

¿Ampliación del portafolio a la vista?

Uno de los principales cambios de la tienda es la incorporación de Jordan, línea de zapatillas, ropa y accesorios vinculada al básquet y la moda urbana que se suma a la oferta existente de Running, ACG (equipamiento para actividades al aire libre), Training, Fútbol y Sportswear.

Con esta ampliación, Nike busca atender tanto la demanda de consumidores vinculados a la práctica deportiva como la de aquellos interesados en productos de uso cotidiano y cultura urbana.

La renovación también forma parte de la implementación de Nike Rise, un concepto comercial que la compañía viene desarrollando a escala global y que reúne en un mismo establecimiento la venta de productos, herramientas tecnológicas y espacios de conexión con la comunidad deportiva local.

Este modelo apunta a integrar los distintos componentes de la experiencia de compra dentro de las tiendas físicas, en línea con la transformación de sus formatos de retail.

Con la reapertura en Larcomar, Nike suma cuatro tiendas bajo el formato Rise en Lima: Planicie, Molina, Jockey Plaza y Larcomar. Foto: Nike
Con la reapertura en Larcomar, Nike suma cuatro tiendas bajo el formato Rise en Lima: Planicie, Molina, Jockey Plaza y Larcomar. Foto: Nike

Cuatro tiendas bajo el formato Rise

Con la incorporación de Larcomar, Nike alcanza cuatro tiendas Rise en Lima. Las otras tres se encuentran ubicadas en Planicie, Molina y Jockey Plaza.

La apertura consecutiva de estos establecimientos refleja la apuesta de la compañía por fortalecer su red comercial en Perú a través de la renovación de locales existentes y la implementación de formatos de mayor escala.

En el caso de Larcomar, la operación combina la ampliación de la superficie comercial con la diversificación del portafolio, dos componentes de la estrategia que Nike viene ejecutando en el mercado local.

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