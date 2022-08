Añade que, para el presente año, la meta de producción es de 215.000 onzas, lo que aún no mostraría los niveles producidos antes de la pandemia. “Deberíamos estar sobre un 10% de ese nivel proyectado para el 2022″, precisa el ejecutivo, luego de mencionar que para el 2023 tienen previsto alcanzar la producción prepandemia, teniendo en cuenta que cumplirán con todas las exploraciones y las preparaciones que indica su plan estratégico.

Inversiones

“Frente a esa realidad, hemos optado por privilegiar nuestras inversiones para lograr mayor productividad y una mejora de la eficiencia”, enfatiza Arteta. Para el presente año, el ejecutivo revela que invertirán entre US$ 25 millones y US$ 30 millones, que también incluyen los temas de seguridad.

Por ejemplo, Marsa proyecta trabajar más por vía remota el control de sus equipos, tiene interconectado un sistema con monitoreo de circuito cerrado de televisión e incluso considera una maquinaria para el interior de la mina, que son los trackless trabajados a control remoto. “Esta tecnología se aplica como si fuera cualquier juego de computadora; se hace a distancia para evitar que el trabajador se exponga a la línea de fuego. En eso estamos invirtiendo de manera considerable”.

Otra muestra de la inversión en tecnología que realiza la minera es su sistema centralizado y totalmente automatizado, con monitoreo microsísmico. Al tener el yacimiento una antigüedad de más de 40 años, y al trabajar dos kilómetros por debajo de la última salida a superficie, con este sistema pueden identificar alertas previas en zonas donde se requiere sostenimiento del macizo rocoso especializado.

Commodity

Marsa tiene un único cliente, que compra su producción desde hace 20 años. Es una empresa con sede en Suiza, bastante estricta en los controles; sus representantes vienen al país y los auditan todos los años. “Revisan nuestra producción y hacen el rastreo del origen del mineral. Se ha forjado una relación estrecha. MKS, especializada en metales preciosos, tiene el sello Good Delivery y está asociada a la London Bullion Market Association (LBMA), que opera directamente con los bancos centrales del mundo”, explica el ejecutivo, y detalla que, para comprender la magnitud global de su cliente suizo, toda la producción anual de Marsa podría ser refinada por MKS en una semana.

“Después de la tremanda trepada del precio del oro luego del inicio del conflicto Rusia-Ucrania vino el incremento de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que presiona a la baja en la cotización, cayendo fuertemente, porque llegó a picos de US$ 2.070 la onza. Hace poco estuvo en alrededor de US$ 1.800 la onza, ha resistido y en este momento está en US$ 1.840 la onza”, menciona.