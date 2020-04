La empresa Millicom International Cellular aseguró que se defenderá “vigorosamente” ante una demanda anunciada por la española Telefónica, que asegura que ha habido incumplimiento en el contrato para la venta de sus operaciones en Costa Rica.

Telefónica anunció este miércoles que interpondrá una demanda contra Millicom por incumplir el acuerdo por el que esta última compañía iba a adquirir la filial en Costa Rica de la operadora española por unos 503 millones de euros.

Millicom, que opera en Costa Rica bajo la marca TIGO, indicó en un comunicado que “refuta” lo expresado por la compañía española e indicó que el plazo para concretar el proceso culmina el 1 de mayo.

Según Millicom, aún hay asuntos pendientes sobre regulaciones y que de no estar resueltas al 1 de mayo, cualquiera de las partes puede dar por terminado el acuerdo. La empresa no detalló cuáles son esos asuntos pendientes.

“Millicom defenderá vigorosamente cualquier acción que presente Telefónica en este tema”, señala el comunicado.

Telefónica informó que va a interponer acciones legales ante los Tribunales de Nueva York, en defensa de sus derechos y para exigir que se cumpla lo acordado, pues argumenta que Millicom se ha negado a cerrar el acuerdo de compraventa tras recibir el visto bueno de los reguladores.

Esta decisión, subraya Telefónica, constituye un incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el contrato, por lo que emprenderá acciones legales para exigir que se proceda según lo pactado y se le indemnice por los daños y perjuicios que esta decisión injustificada pudiera ocasionar a la operadora española.

El 30 de agosto del 2019 la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica aprobó la venta de las operaciones en el país de Telefónica a la firma Millicom International Cellular.

La entidad aseguró que no encontró indicios de que la transacción suponga potenciales efectos anticompetitivos en el mercado costarricense.

A partir de esa autorización, las empresas debían empezar el proceso de cesión de acciones de los contratos de concesión de las frecuencias de espectro radioeléctrico ante el Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) como rector en la materia.

Telefónica anunció en febrero del 2019 un acuerdo con Millicom para la venta de sus filiales de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, con lo que la compañía habrá completado a su finalización la venta de todas sus operaciones en Centroamérica.

Según un hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), el importe agregado de la operación es de US$ 1,650 millones, de los que US$ 570 millones corresponden a Telefónica Costa Rica, US$ 650 millones a Telefónica Panamá y US$ 430 millones a Telefónica Nicaragua.

TIGO opera en Centroamérica servicios de internet, televisión por cable, telefonía fija y telefonía móvil.