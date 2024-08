Los ingresos netos fueron de US$ 5,100 millones para el período de tres meses que finalizó el 30 de junio, en comparación con la estimación mediana de US$ 4,700 millones, según una encuesta de Bloomberg. Los ingresos netos se duplicaron respecto del año anterior hasta los US$ 531 millones, superando los US$ 415 millones de dólares previstos por los analistas de Wall Street.

El valor bruto de las mercancías, o GMV, aumentó un 20% respecto al año anterior a US$ 12,600 millones en el período, mientras que Brasil y México ganaron un 36% y un 30% respectivamente en ese período.

“Esas son las tarifas de una startup en realidad”, dijo el director financiero, Martín de los Santos, en una entrevista previa al lanzamiento. “Después de 25 años, estamos muy animados por esos números y seguimos ganando participación de mercado en esos países”.

MercadoLibre persiguiendo la corona de empresa latinoamericana más valiosa | La brecha con el gigante energético brasileño Petrobras se redujo este año (Foto: Bloomberg)

De los ingresos netos, US$ 3,000 millones correspondieron al negocio de comercio, mientras que US$ 2,100 millones provinieron de la plataforma de pagos Mercado Pago, según un comunicado de la empresa.

Fundada hace 25 años, MercadoLibre ha seguido adentrándose en nuevas áreas, incluida la publicidad y los seguros, al tiempo que consolida sus negocios principales de comercio electrónico con entregas rápidas en vastas geografías y pagos electrónicos y soluciones financieras en una región donde el efectivo sigue siendo el rey en muchos lugares.

En el último año, las acciones han subido más del 35% y el valor de mercado de la firma, con sede en Montevideo, Uruguay, es de aproximadamente US$ 80,000 millones. Eso solo está detrás de la estatal brasileña Petróleo Brasileiro SA como la empresa pública más valiosa de América Latina.