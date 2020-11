Empresas







Mediapro admite el pago de sobornos para conseguir los derechos de Mundiales Según el propio grupo audiovisual, en dicha conducta estuvieron implicados tres empleados, “dos de los cuales se declararon culpables del pago de numerosos sobornos, y el tercero, un ex codirector general de Imagina, aceptó el pago de un soborno de US$ 1.5 millones a fin de adquirir los derechos de los clasificatorios y autorizó, dirigió y facilitó el pago de US$ 500,000 de dicha cantidad total”.