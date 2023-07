A dos años de haber dado inicio a sus servicios de infraestructura de Pagos en Tiempo Real, Mastercard ha logrado un crecimiento en volumen de transacciones de más de 400% en Perú.

“El segmento de tarjetas y cuenta a cuenta en Perú continúa como prioridad para la empresa. También se continuará impulsando el segmento de las fintech mediante nuevas soluciones a la medida del nicho al que apunta cada una de ellas”, menciona Carbajal.

En su función como proveedor de servicios, Mastercard también se enfocará en soluciones en ciberseguridad para la línea de comercios pequeños y grandes, además de trabajar en inclusión financiera con microfinancieras, cajas y cooperativas.

Impulso a las fintech

Mastercard tiene en su portafolio de partnerships a cerca de 13 entidades financieras y mantiene alianzas con fintech que operan en Perú, como Máximo, Prex y Global66, que buscan atender a nichos específicos.

Por ejemplo, Máximo se enfocó en el segmento gamer, para el cual ha sacado una tarjeta con Mastercard en base al juego League Of Legends. Además, dentro de poco traerá tarjetas con diferentes formas para quienes tienen discapacidad visual.

“Remesas es un segmento que estamos trabajando porque también cruza los rieles del cuenta a cuenta, no todo a través de tarjetas”, adelanta Carbajal.

El hub de tecnología en infraestructura para las transferencias interbancarias, desarrollado en conjunto con la Cárama de Compensación Electrónica, ya está operando al 100% de su capacidad para las transferencias en lote y las inmediatas. El hub solamente está en Perú, pero Mastercard espera que se sumen otros países de Latinoamérica, pues es una oportunidad para posicionar al teléfono móvil como un medio de aceptación más.

“Hoy, más del 70% de las transacciones en Perú son contactless, sea con la tarjeta o con Apple Pay. La tecnología tap on phone, no solo para pagar sino también para aceptar pagos, seguirá creciendo. Así como con las billeteras digitales, el comerciante podrá mostrar su celular para que una tarjeta de crédito realice el pago”, señala la ejecutiva.

Para ello, Mastercard ofrece soluciones para autenticar y poner medios de validación adicionales a las transacciones, como biometría u OTP en el celular, o herramientas de inteligencia artificial para las entidades.

Sin descuidar el tradicional

El segmento de mayor poder adquisitivo sigue creciendo de forma cada vez más acelerada. Es el más estable y en el que se ven más transacciones domésticas y foráneas.

El riesgo crediticio se evalúa con mayor rigurosidad en las tarjetas asociadas a tiendas por departamento, como Ripley o Cencosud.

“En las tarjetas de débito vemos un crecimiento más acelerado que en el segmento de crédito por la coyuntura. En tarjetas de crédito hay un poco menos de colocaciones en los bancos”, explica Carbajal.

Además, Mastercard apunta a que no sea necesario acudir a una agencia para recoger la tarjeta, sino que se pueda realizar el pedido de la misma y hacer transacciones desde el aplicativo móvil. También trabaja con adquirientes o procesadores, como Niubiz e Izipay.

“Con ellos, seguimos potenciando soluciones como tap on phone: hacer que el mismo celular se convierta en un dispositivo para aceptar pagos y no tener la necesidad de un POS. Eso permite llegar a comercios más pequeños y que estos no tengan que invertir en el pago de un POS”, resalta Carbajal.

Por otro lado, Carbajal considera que aún hay que trabajar en promover el acceso al crédito, que va más allá de tener una cuenta de banco. El objetivo es que haya un uso recurrente de productos financieros.

También ve oportunidades en cuanto al desarrollo de la interoperabilidad. En cuanto a la propuesta de eliminar las comisiones para transferencias interbancarias, la empresa menciona que lo ideal primero es ampliar la base.