AP Moller-Maersk A/S ya no es la línea de contenedores más grande del mundo. El transportista danés ha sido superado por Mediterranean Shipping Co. en términos de capacidad, según datos compilado por Alphaliner y publicados el miércoles.

La flota de MSC puede transportar 4′284,728 contenedores estándar de 20 pies, 1,888 más que Maersk, lo que les da a ambos una participación de mercado del 17%.

Maersk, que ingresó por primera vez al comercio en contenedores en 1975, ha ocupado el primer lugar durante décadas. El transportista ha sido un pionero en la industria, batiendo a menudo récords al construir los barcos más grandes.

Más recientemente, ha invertido en embarcaciones que pueden navegar con metanol neutro en carbono. Todavía tiene la mayor capacidad en términos de embarcaciones propias: MSC tiene alrededor del 65% de su capacidad de barcos fletados, mientras que Maersk solo tiene el 42%.

Después de luchar para ganar dinero durante gran parte de la última década, la industria del transporte de contenedores acaba de tener su año más rentable, ya que la demanda de bienes de consumo impulsada por la pandemia presiona la capacidad de los buques. Las tarifas de transporte marítimo aumentaron un 81% el año pasado, según el índice de transporte en contenedores de Shanghái.

El director ejecutivo de Maersk, Soren Skou, reiteró el mes pasado que el lugar número uno no es importante para la empresa con sede en Copenhague, que está centrando las inversiones en expandir su logística terrestre donde los márgenes de ganancia son más altos.

“No significa nada”, dijo en una entrevista el 22 de diciembre. “Lo importante para nosotros es crecer con nuestros clientes” al atraer a los clientes existentes a comprar servicios de logística de Maersk en lugar de sus rivales con una oferta ampliada en transporte terrestre, dijo.

MSC, que tiene su sede en Ginebra, ha sido dirigido desde el 2020 por Soren Toft, ex heredero aparente en Maersk. Si bien la caza furtiva de un futuro director ejecutivo potencial podría deteriorar las relaciones entre las empresas, Maersk y MSC aún trabajan juntos en áreas como una asociación para compartir embarcaciones y una plataforma basada en cadena de bloques para compartir y agilizar la información de envío.