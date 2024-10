En concreto, Promoción Inmobiliaria del Sur S.A.C (Macrópolis) presentó un proyecto enfocado específicamente a la ejecución de las actividades de construcción, operación, mantenimiento y cierre de los componentes del proyecto asociados a la habilitación urbana industrial. El área bruta del predio donde se desarrollará la iniciativa es de 52,673.81 m2.

La iniciativa demandaría una inversión de S/5,615,141.07 para un tiempo de ejecución estimado de cuatro meses.

Para avanzar hacia la ejecución del proyecto descrito, la compañía presentó la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) respectiva ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 21 de octubre de 2024, en el marco del reglamento de Participación Ciudadana para proyectos industriales.

Trabajos propuestos

Las actividades por realizar por parte de la división del Grupo Centenario para la construcción consisten en el acondicionamiento y preparación del terreno, implementación del sistema de agua potable, alcantarillado y servicio eléctrico, pavimentación de pistas y veredas, entre otros componentes.

Asimismo, existen actividades de limpieza y retiro de equipos y maquinarias del terreno habilitado relacionadas al término de la etapa constructiva. La operación y mantenimiento estará relacionado a los componentes implementados en la habilitación urbana.

La Habilitación Urbana Industrial Lote Mediano – Lurín está enmarcado en el empleo de un suelo que actualmente no tiene uso, debido a sus características físicas y biológicas, asimismo, no se ha identificado algún ecosistema sensible que pueda verse afectado, por lo que, el proyecto permitirá la revalorización del suelo sin uso, para llevarlo a un uso específico concordante con la zonificación industrial de una manera organizada, evitando así la ocupación informal.

