Lithium Americas Corp hizo el lunes una oferta de US$ 400 millones en acciones y efectivo por el desarrollador Millennial Lithium Corp, buscando superar la oferta de la china Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) sobre la prometedora fuente del metal ultraligero para baterías.

La guerra de ofertas se produce en medio de la creciente demanda de baterías de iones de litio utilizadas para alimentar vehículos eléctricos (VE), ya que muchos fabricantes de automóviles de todo el mundo planean tener una flota completamente electrificada para el 2035.

Sin embargo, no hay suficientes proyectos mundiales de litio en desarrollo para alcanzar ese objetivo.

El proyecto de litio Pastos Grandes de Millennial, en Argentina, es “un activo en el que vemos mucho valor y creemos que podemos desbloquear ese valor”, dijo a Reuters Jon Evans, director ejecutivo de Lithium Americas.

La experiencia de la compañía en la construcción del proyecto de litio Cauchari con Ganfeng Lithium Co cerca de Pastos Grandes debería ser atractiva para los accionistas de Millennial, dijo Evans. CATL, la mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, no produce litio.

Lithium Americas también está desarrollando la mina de litio Thacker Pass en Nevada.

Cada accionista de Millennial recibirá 4.70 dólares canadienses (US$ 3.80) por acción, pagaderos en acciones ordinarias de Lithium Americas, y 0.001 dólares canadienses en efectivo. Los accionistas de Millennial poseerán alrededor del 9.9% de Lithium Americas, según el precio de cierre de la empresa el viernes.

Las acciones de Millennial escalaron un 27% en la mañana del lunes, mientras que las de Lithium Americas cayeron un 2%. La compra de Millennial daría a Lithium Americas 24,000 toneladas adicionales al año de carbonato de litio de calidad para baterías durante 40 años.

La oferta de Lithium Americas superó a una de US$ 3.85 por acción que CATL hizo en septiembre, que a su vez había sido mayor a lo ofertado en julio de 3.60 dólares por acción de Ganfeng, el mayor accionista de Lithium Americas.

Evans dijo que no consideraba que la oferta de Lithium Americas reflejara una lucha más amplia entre dos empresas chinas por los activos de litio de Argentina. “No hay ningún ángulo geopolítico en absoluto. Simplemente vemos esto como un futuro emocionante”, dijo.