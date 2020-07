Amazon, Apple, Facebook y Google, cuatro de las empresas más grandes de Estados Unidos y abanderadas del grupo de las “Big Tech”, siguen capeando la crisis del COVID-19 y han logrado salir airosas, generalmente aumentando sus beneficios, de un segundo trimestre marcado por los confinamientos y el teletrabajo.

Mientras el parón de actividad y las restricciones a la movilidad en Estados Unidos y en Europa afectaban negativamente a multitud de empresas, las tecnológicas han encontrado una oportunidad al acelerarse la transición al teletrabajo, el uso del comercio electrónico y el entretenimiento "online", tal y como informaron.

Amazon, líder del comercio electrónico

La multinacional Amazon, dirigida por Jeff Bezos, prácticamente duplicó su beneficio entre abril y junio con unas ganancias de US$ 5,243 millones, tras dispararse su facturación un 40%, hasta US$ 88,912 millones, y pese al fuerte aumento de los costes operativos, que llegaron a US$ 83,069 millones.

Bezos señaló que las ventas han seguido aumentando en este segundo trimestre "inusual" y destacó que ha invertido unos US$ 4,000 millones en cubrir costes relacionados con la pandemia para proteger tanto a los empleados como a los consumidores en "tiempos de alta demanda".

El gigante del comercio electrónico no solo se ha beneficiado del aumento de compras por internet, ya que su plataforma de servicios en la nube, Amazon Web Services (AWS), ha tenido gran demanda debido al teletrabajo y aumentado su facturación casi un 29% interanual, hasta US$ 10,808 millones.

En la primera mitad del año, la compañía acumula un beneficio de US$ 7,778 millones (26%) y una facturación de US$ 164,364 millones (33%).

Apple, récord de ventas

La compañía de la manzana aumentó su beneficio entre abril y junio 12% con unas ganancias de US$ 11,253 millones, y tuvo un incremento similar en la facturación, de 11%, situándose en US$ 59,700 millones, gracias al crecimiento en las ventas tanto de productos como servicios en todas sus áreas geográficas.

Apple, que cerró sus tiendas en todo el mundo para frenar la propagación de la pandemia e incluso tuvo que volver a clausurar algunas en Estados Unidos por los repuntes, registró un alza récord en la facturación de los ordenadores Mac (22%) frente a los teléfonos iPhone (1.6%), y mejoró la de servicios como la App Store o Apple TV+ (15%).

"Somos conscientes de que estos resultados sobresalen de manera clara durante un momento de adversidad económica real para las empresas, sean grandes o pequeñas, y ciertamente para las familias", dijo el máximo ejecutivo, Tim Cook.

En la primera mitad del año, Apple acumula beneficios netos de US$ 22.502 millones de dólares (4%) y facturación de US$ 118,00 millones (6%).

Facebook, más usuarios por la distancia

La propietaria de la red social más usada del mundo también duplicó su beneficio entre abril y junio con ganancias de US$ 5,178 millones, mientras que su facturación aumentó 11% interanual, hasta US$ 18,687 millones.

Los datos de Facebook destacan porque el año pasado en estas fechas tuvo que hacer frente a multimillonarias multas de los reguladores y la pandemia no ha pasado factura a la compañía, más bien al contrario, ya que la falta de actividad social hizo que sus usuarios activos diarios subiesen 12%, hasta US$ 1,790 millones.

La publicidad sigue siendo la principal fuente de ingresos de la empresa y en este segundo trimestre le reportó US$ 18,321 millones, 10% más que el año pasado, pese al boicot de anunciantes como parte de una campaña que denuncia desde junio la desinformación y los mensajes de odio que se difunden en esa plataforma.

En la primera mitad del año, Facebook acumula beneficios netos de US$ 10,081 millones (9%) y facturación de US$ 36,423 millones (14%).

Google, menos ventas pero a flote

La empresa matriz de Google, Alphabet, fue la única que presentó este jueves unas cifras peores que las del año pasado: su beneficio entre abril y junio cayó 30%, hasta US$ 6,959 millones, y sus ventas 2%, hasta US$ 38,297 millones, lo que supone el primer declive de resultados en sus 22 años de historia.

La inmensa mayoría de esos ingresos (el 80%) procedieron de la publicidad de Google (US$ 29,867 millones), seguidos por la publicidad de YouTube (US$ 3,812 millones) y la plataforma de servicios en la nube, Google Cloud (US$ 3,007 millones).

Alphabet, a la que ha afectado la reducción del gasto de los anunciantes por el impacto de la pandemia, recortó a la mitad sus gastos en publicidad y marketing en el primer semestre del 2020 y congeló la contratación de empleados tratando de anticiparse a la ralentización del mercado.

En la primera mitad del año, la compañía acumula beneficios netos de US$ 13,795 millones (-17%) y facturación de US$ 79,456 millones (5.5%)