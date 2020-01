JPMorgan Chase es el peor banco del mundo en cuanto al impacto en el cambio climático. Ocupan el primer puesto pues invirtieron US$196 mil millones en combustibles fósiles entre 2016 y 2018 es prácticamente un tercio más alto que el segundo peor banco, Wells Fargo.

El enorme peso económico de la industria de petróleo y gas de los Estados Unidos se puede ver fácilmente en el hecho de que los cuatro principales bancos que contribuyen al cambio climático tienen su sede en los Estados Unidos: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi y Bank of America.

Con Morgan Stanley en el puesto 11 y Goldman Sachs en el 12, los seis gigantes de la banca de los Estado Unidos hacen parte de los 12 bancos del mundo que más financien combustibles fósiles; juntos, representan un sorprendente 37% de la financiación mundial de combustibles fósiles, desde que se adoptó el Acuerdo de París.

Los bancos canadienses RBC, TD y Scotiabank también hacen parte de esta docena, lo que significa que solo tres de los 12 bancos principales que invierten en combustibles fósiles no hacen parte de América del Norte (Barclays, MUFG y Mizuho). Aunque en un orden diferente, 10 de esos 12 bancos de fósiles son también los principales financieros de la expansión del sector de combustibles fósiles. En este caso JPMorgan Chase sobresale aún más como lo peor de lo peor: los US$ 67 mil millones de dólares en financiamiento del banco para la expansión en los últimos tres años fueron, impresionantemente, dos tercios más que el segundo mayor inversionista en la expansión de combustibles fósiles.

JPMorgan Chase también fue el principal financiero en los últimos tres años de dos subsectores de petróleo y gas: el petróleo y el gas del Ártico, y el petróleo y el gas de aguas ultraprofundas. Según la investigación existe un aumento en el financiamiento bancario general para el petróleo y el gas del Ártico el año pasado, lo cual es preocupante considerando los intentos del régimen de Trump de abrir el Refugio Ártico para la perforación.

JPMorgan Chase es el mayor financiero de petróleo y gas del Ártico de lejos, seguido de Deutsche Bank y SMBC Group. Sin duda, JPMorgan Chase no es lo peor en todos los casos. Los cuatro grandes bancos chinos invierten mucho más dinero en carbón que sus contrapartes internacionales. De hecho, el año pasado, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank y ICBC fueron responsables del 71% de las finanzas de los principales bancos mundiales para el subsector de la minería del carbón y del 55 por ciento de las finanzas de la energía del carbón.

El financiamiento general de los 33 bancos analizados disminuyó solo ligeramente en los últimos tres años, tanto en el sector de la minería de carbón como en el de energía. Evidentemente esto va sumamente en contravía con el “camino” que indica el IPCC para mantener el aumento de la temperatura global por debajo 1.5°C, lo que requiere una disminución del 78 por ciento en las emisiones de carbón para el año 2030.