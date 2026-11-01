César Huamán Bazán, gerente general de InterNexa, contó a Gestión que la compañía atraviesa una etapa de fortalecimiento, tras registrar un crecimiento acumulado de dos dígitos durante los últimos dos años. Para este año, la expectativa es mantener ese ritmo, con un avance superior al 10%.

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“En los últimos dos años hemos crecido más del 22%; es decir, casi una cuarta parte de nuestros ingresos”, destacó el ejecutivo.

Estos resultados, anotó el vocero, responden a una estrategia que busca generar mayor valor para la compañía, pero también contribuir a la inclusión digital del país. Para ello, InterNexa apunta a fortalecer su presencia en nuevas zonas y acompañar el crecimiento de sus principales clientes.

César Huamán Bazán, gerente general de InterNexa, señaló que la compañía busca superar los US$ 80 millones en ingresos al 2030, apoyada en la expansión de su red y el crecimiento de la demanda de conectividad. Foto: GEC

¿Expansión de la red de fibra óptica a la vista?

Este crecimiento también se reflejó en su infraestructura: en los últimos dos años, la red de InterNexa se expandió 15% y, para este año, la compañía proyecta un avance adicional cercano al 10%, que se concretaría en diciembre.

En esa línea, el directivo precisó que la compañía alcanzó, entre inicios y el transcurso de este año, más de 7,000 kilómetros de fibra óptica troncal (backbone) a nivel nacional. Como parte de su expansión, prevé llegar a Puerto Maldonado mediante una red de aproximadamente 500 kilómetros, así como extender su cobertura en la selva central, desde San Ramón hasta Satipo, pasando por Pichanaki, con un trazado cercano a los 200 kilómetros .

“Solo en estos dos ejemplos ya son 700 kilómetros sobre los 7,000 que tenemos, lo que representa un crecimiento del 10% en nuestra red”, reiteró.

El CEO destacó que la llegada a la selva central resulta especialmente relevante por tratarse de un importante eje cafetero que todavía presenta un déficit de conectividad. Añadió que la expansión no se limita a extender la fibra óptica hacia nuevas localidades, sino también a incrementar los puntos de conexión sobre la infraestructura existente.

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De hecho, InterNexa ya superó su objetivo inicial de alcanzar los 100 nodos (puntos de conexión de su red) y actualmente cuenta con más de 110 , distribuidos entre su infraestructura antigua y las nuevas extensiones. Esto le permite tener presencia en más de 65 ciudades principales del país, con cobertura en 23 de los 24 departamentos. “La excepción, es Iquitos (Loreto), debido a que la compañía no dispone de una línea de transmisión eléctrica sobre la cual desplegar su infraestructura”, específico.

InterNexa proyecta ampliar su cobertura hacia Puerto Maldonado y la selva central, con nuevos tramos de fibra óptica que suman alrededor de 700 kilómetros. Foto: Andina

Fenómeno de El Niño: ¿cómo se prepara?

En materia de inversiones, Huamán expresó que la compañía destina anualmente entre US$ 9 millones y US$ 10 millones a su operación y expansión . Estos recursos comprenden inversiones de capital (Capex), dirigidas a su propia infraestructura, así como gastos operativos (Opex) asociados a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Para este año, aproximadamente el 25% de estos recursos está orientado a preparar y reforzar la infraestructura frente al fenómeno de El Niño . El resto contempla, entre otros proyectos, el desarrollo de nuevas rutas, la ampliación de la cobertura y la incorporación de nuevos puntos de conexión.

Tras llegar a Chala y Cháparra, en Arequipa, InterNexa prevé extender su corredor de fibra óptica hacia Cajamarca en 2027, con una inversión estimada de alrededor de US$ 1 millón para esta segunda fase. Foto: Andina

¿Cómo avanzan los corredores mineros?

El año pasado, InterNexa adelantó el desarrollo de corredores mineros: esto es desplegar fibra óptica en zonas mineras, dando un paso hacia un nuevo negocio que va más allá de las redes de transporte. Al respecto, el gerente general de InterNexa, recordó que la primera fase ya llegó a Chala y Cháparra (Arequipa), mientras que la segunda contempla extender la infraestructura hacia Cajamarca.

“ Lo que queremos hacer es una fase 2, que es bajar por el corredor norte de Cajamarca, que todavía nos falta, y esperamos hacerlo el próximo año. Una tercera etapa, todavía en evaluación, buscaría conectar ambos extremos mediante un corredor minero que una el norte con el sur.”, arguyó.

Con las dos primeras fases, la compañía proyecta desplegar alrededor de 200 kilómetros de red troncal (backbone) para atender al sector minero. La tercera etapa, en cambio, forma parte de sus planes estratégicos de más largo plazo, aunque todavía no cuenta con una estimación de inversión.

El desarrollo del corredor minero también implica inversiones específicas para ampliar la infraestructura y conectar a cada operación. En detalle, la primere etapa demandó cerca de un US$ 1 millón y se prevé invertir una cantidad similar para la segunda. La primera fase, agregó, impacta alrededor de 24 unidades mineras. Sin embargo, la presencia comercial de la empresa en este grupo todavía es limitada, debido a que el despliegue del backbone no implica que cada mina esté conectada directamente.

Para llegar a cada operación, InterNexa debe desarrollar la denominada última milla, es decir, el tramo adicional de fibra óptica que conecta la red principal con las instalaciones del cliente. Estas extensiones pueden abarcar entre dos y 10 kilómetros. “El backbone llega cruzando las minas o cerca de ellas, pero la relación con cada minera requiere una inversión adicional. Es un trabajo uno a uno”, reiteró

Por ello, la compañía viene trabajando directamente con las empresas mineras para identificar sus necesidades y concretar las conexiones. “Si bien existen grandes operaciones, la mayoría de las unidades a las que buscamos llegar son medianas, por lo que el proceso comercial requiere visitas y una relación directa”, anotó.

Además de los corredores mineros, InterNexa mantiene su negocio tradicional de conectividad para operadores fijos, móviles y proveedores de servicios de internet (ISP), a quienes brinda infraestructura para sus redes principales o de respaldo. “ Hoy este negocio representa más del 90% de nuestras operaciones ”, dijo.

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El gerente general explicó que una de las claves del crecimiento de la compañía es acompañar las necesidades de expansión de sus clientes, ajustando las capacidades de su infraestructura conforme aumenta la demanda de cada operador.

En esa línea, InterNexa aprobó hace poco un plan de arquitectura de red con horizonte al 2030, elaborado a partir de las proyecciones de crecimiento de sus principales clientes. “Prácticamente nos hemos movido o hemos adaptado nuestro crecimiento siguiendo el crecimiento de los clientes”, sostuvo.

El negocio tradicional de conectividad para operadores fijos, móviles y proveedores de internet representa más del 90% de las operaciones de InterNexa, mientras la compañía avanza en su apuesta por el sector minero. Foto: Andina

La meta al 2030: superar los US$ 80 millones

Como parte de esta estrategia, InterNexa busca alcanzar un crecimiento anual compuesto cercano al 12%, con el objetivo de superar los US$ 80 millones en ingresos al 2030 . “Este año estamos superando los US$ 42 millones, casi US$ 43 millones, y al 2030 esperamos exceder los US$ 80 millones. La apuesta es grande”, remarcó.

Para alcanzar esa meta, la compañía se apoyará en la ampliación de su red, la incorporación de nuevas coberturas y el incremento de la capacidad de transmisión. “La mayor demanda de datos, impulsada por tecnologías como la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IoT), exige continuar expandiendo la infraestructura y habilitando nuevos nodos”, expresó.

Huamán también destacó la importancia de la redundancia de la red para garantizar la continuidad del servicio a los operadores, muchos de los cuales utilizan a InterNexa como socio principal para transportar sus servicios. La expansión también contempla localidades donde la fibra óptica todavía no está disponible o presenta limitaciones de capacidad. “Entre los mercados identificados figuran Jaén, Huaraz, Asia, Cañete y Chincha”, concluyó.