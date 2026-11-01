InterNexa busca ampliar su presencia en el sector minero mediante el despliegue de fibra óptica y el desarrollo de corredores de conectividad. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

InterNexa, del Grupo ISA de Colombia, cerrará el año con un crecimiento de dos dígitos en Perú, mientras continúa avanzando en su plan de expansión de fibra óptica, el desarrollo de corredores mineros y la búsqueda de nuevos negocios, en un contexto de mayor demanda de datos impulsada por el creciente uso de la inteligencia artificial. ¿Qué planes se ha trazado el operador neutral (empresa que brinda infraestructura de conectividad a otros operadores de telecomunicaciones, sin competir directamente con ellos por el cliente final) para el mediano plazo?

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