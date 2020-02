Telefónica ingresó en el 2019 en sus unidades de negocio de Hispanoamérica 10,179 millones de euros (US$ 10,996 millones), un 5.33% menos que el año pasado, siendo el último trimestre del año cuando la compañía ha visto decrecer más la facturación en esta región, donde tiene casi la cuarta parte de su negocio.

Los ingresos cayeron un 6.9% en “Hispam Norte”, que aglutina los negocios de Colombia, México, Venezuela, Centroamérica y Ecuador , al ingresar 3,795 millones de euros (US$ 4,100 millones); un 0.8% menos en términos orgánicos (a tipo de cambio constante y sin cambio de perímetro), al verse lastrados principalmente por el entorno macroeconómico de Ecuador, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

También descendieron los ingresos en “Hispam Sur” ( Argentina, Chile, Perú y Uruguay ), un 4.4%, hasta los 6,384 millones de euros (US$ 6,898 millones), si bien subieron un 15.3% en términos orgánicos, debido al aumento de clientes de contrato, de banda ancha y cable; a la actualización de tarifas en Argentina; y a los ahorros por eficiencias especialmente en Chile y Perú.

Telefónica ha dado los resultados dividiendo su negocio en “Hispam Norte” e “Hispam Sur”, aunque el pasado noviembre aprobó en un consejo de administración crear una única unidad que aglutinara el conjunto de Latinoamérica, excepto Brasil, con el fin de abrirla a terceros inversores.

Los ingresos en estas unidades cayeron especialmente en el último trimestre del año, un 19.5% en el Sur, al alcanzar los 1,599 millones de euros (US$ 1,728 millones); y un 11.7% en el Norte, con 916 millones de euros (US$ 990 millones).

En el Sur, la cifra de negocio aumentó en términos orgánicos, 11.9%; no así en el Norte, que también descendió en un 2%.

En “Hispam Sur” el resultado operativo antes de amortizaciones de la compañía -oibda- cayó un 18.7%, hasta alcanzar los 1,398 millones de euros (US$ 1,511 millones); aunque creció un 12.7% en términos orgánicos; mientras que en el Norte, creció un 4.7%, aunque descendió en un 3.1% en términos orgánicos.

También han caído las inversiones en esta región, un 13.6% en “Hispam Sur”, hasta alcanzar los 965 millones de euros (US$ 1,043 millones), un 13.3% en el Norte, con 580 millones de euros (US$ 627 millones).

En consonancia con lo aprobado el pasado noviembre, de centrarse en sus cuatro mercados principales (España, Brasil, Alemania y Reino Unido), Telefónica bajó el nivel de inversiones en el cuarto trimestre del año en estas zonas, un 33.5% en el Sur (287 millones de euros, US$ 310 millones), y un 31.9% en el Norte (253 millones de euros, US$ 273 millones).

El 13% del negocio de Telefónica está en “Hispam Sur” y el 11.3% en el Norte.

Los resultados en Hispanoamérica han lastrado los del grupo, en el sentido de que Telefónica registró unas pérdidas de 202 millones de euros (US$ 218 millones) en el último trimestre del año, debido a la reversión de activos por impuestos diferidos de México, 454 millones de euros (US$ 491 millones), y a los impactos de la transformación del modelo operacional del negocio en este país, tras el acuerdo con AT&T, por valor de 275 millones de euros (US$ 297 millones).

El deterioro del fondo de comercio de Argentina en 206 millones de euros (US$ 223 millones), también afectó negativamente al resultado del grupo.

También ha repercutido negativamente la evolución de los tipos de cambio en los ingresos reportados en el 2019 principalmente por la depreciación frente al euro del peso argentino. Esto ha supuesto un impacto negativo en términos de generación de caja de 173 millones de euros (US$ 187 millones).