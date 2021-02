La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (ST-CLC) del Indecopi publicó el informe preliminar del estudio de mercado “Sistemas de tarjetas de pago en el Perú” (tarjetas de crédito y débito), en el cual se analizan las condiciones de competencia existentes y propone recomendaciones para mejorar la competencia en beneficio de los consumidores. El informe preliminar se encuentra en este enlace: https://bit.ly/2Li3TC4

Los interesados en el tema podrán participar enviando información y sus puntos de vista relacionados con el análisis de las condiciones de competencia, con los problemas identificados y con las recomendaciones realizadas en el presente informe preliminar, a través de la Mesa Virtual del Indecopi (https://enlinea.indecopi.gob.pe/MDPVirtual2/#/inicio ). El plazo vence el 15 de marzo del presente año.

El informe preliminar explica los diferentes actores que participan en los sistemas de tarjetas de pago: consumidores, establecimientos comerciales, las marcas de tarjetas, los emisores de tarjetas, adquirientes, facilitadores de pago y procesadores.

En el caso los consumidores, estos utilizan las tarjetas para realizar compras de bienes o servicios en los establecimientos comerciales. Las tarjetas están asociadas a determinadas marcas (Visa, Mastercard, American Express, etc.); son las marcas las que se encargan de administrar los sistemas de tarjetas de pago.

Otro actor es el emisor de las tarjetas, por ejemplo, los bancos que se encargan de entregar las tarjetas a los consumidores para su uso, mientras que los adquirientes y facilitadores de pago se encargan de contratar con los establecimientos comerciales para que acepten las tarjetas que utilizan las personas. Por último, existen empresas que proveen servicios tecnológicos de procesamiento para que se puedan realizar las transacciones asociadas con el uso de las tarjetas.

Tras definir a los actores de este mercado, el informe preliminar evalúa las condiciones de competencia en los sistemas de tarjetas de pago. Asimismo, identifica las medidas que permitirían mejorar la competencia en el sistema en beneficio de los consumidores.

¿Cuál es la situación en el Perú?

En el Perú, los adquirentes contrataban con los establecimientos comerciales para que acepten una sola marca de tarjeta. Así, los establecimientos comerciales que quisieran aceptar más de una marca de tarjeta debían contratar con varios adquirientes, lo que les generaba mayores costos.

Esta situación cambió a inicios del año 2020 cuando dos adquirientes (Niubiz e Izipay) anunciaron que podrían contratar con los establecimientos comerciales para que acepten más de una marca de tarjetas, específicamente las marcas Visa y Mastercard.

De otro lado, se encontró que en los contratos entre los adquirentes y los establecimientos comerciales se establecía que estos no pueden cobrar distintos precios a los consumidores que pagan con efectivo o con tarjetas. Esta exigencia podría afectar la competencia entre distintos medios de pago.

Otra característica observada es que algunas marcas, emisores, adquirentes, procesadores y facilitadores de pago pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo que podría generar problemas o retrasos para la entrada de otros agentes que no sean parte del grupo.

Asimismo, un precio relevante en este mercado es la tasa de intercambio, que son montos pagados por los adquirentes a los emisores. En Perú, este precio ha empezado a ser fijado por las marcas de tarjetas a partir del año 2020.

Recomendaciones

Considerando el análisis de las condiciones de competencia y lo observado en otros países, la ST-CLC realizó siete recomendaciones que permitan una mayor competencia, en beneficio de los consumidores:

a) Se recomienda a los adquirentes y las marcas que supriman la regla de no recargo en los contratos que establecen con los comercios.

b) Se recomienda que Visa establezca un procedimiento para otorgar sus licencias a adquirentes no integrados que sea neutral, no discriminatoria, oportuna y con información plena. Adicionalmente, en el caso que Visa decida vender las acciones que tiene en Niubiz, se recomienda que el comprador o los compradores no sean los mismos accionistas que cuentan con participación en otros adquirentes competidores, para evitar que se incrementen los riesgos a la competencia de la propiedad común.

c) Se recomienda a los procesadores establecidos que otorguen el acceso a sus redes de manera neutral, no discriminatoria, oportuna, y con información plena.

d) Se recomienda a los adquirentes que presten sus servicios a los facilitadores de pago de manera neutral, no discriminatoria, oportuna, y con información plena.

e) Se recomienda a las marcas que supriman la exigencia de que los comercios afiliados por un facilitador de pago deban establecer un contrato adicional con los adquirentes cuando supera un determinado umbral de valor en sus transacciones. Siendo reemplazada esta exigencia por otra que permita disminuir el potencial riesgo sobre los adquirentes sin fomentar el traspaso de información sensible.

f) Se recomienda al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que, en el ámbito de sus facultades, evalúe establecer un procedimiento que permita mejorar la publicidad de las tasas de intercambio fijadas por las marcas. Asimismo, que el BCRP evalúe la necesidad de implementar un procedimiento que permita recopilar información sobre las tasas de intercambio, y los principales factores que determinan sus niveles y evolución.

g) Se recomienda al BCRP que, en el ámbito de sus facultades, evalúe la conveniencia de establecer un procedimiento para la entrega de la información de adquirentes, facilitadores de pago, procesadores de pago y marcas de tarjetas, que permitan monitorear la dinámica del mercado

El Indecopi resaltó que estas recomendaciones buscan que se promueva una mayor intensidad competitiva entre los agentes del mercado, generando menores costos a los comercios por el acceso al sistema de tarjetas de pago, favoreciendo así a los negocios medianos y pequeños.

“De esa manera, los menores costos que enfrentarían los comercios se podrían trasladar a los consumidores, permitiéndoles obtener los beneficios de una mayor competencia”, remarcó.