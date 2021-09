El Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene en cartera 46 proyectos de construcción de minas que pueden generar inversiones por US$ 56,158 millones. Sin embargo, pese a lo abultado de esa cifra, en realidad, actualmente solo hay dos iniciativas mineras de mediana envergadura que iniciarían construcción en este año: el proyecto Corani (de US$ 579 millones), y Ampliación Shoxin (US$ 140 millones).

En tanto, el más ambicioso de los proyectos que estaba en cartera del Minem para iniciar su construcción este año: Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones), tendrá que esperar, pues la empresa Newmont retrasó su decisión sobre esa iniciativa hasta el segundo semestre del 2022.

En el caso de Corani, de concretarse su construcción este año por parte de Bear Creek, en Puno, para la explotación de plata, estaría concluida el 2024; en tanto Ampliación Shouxin, para la extracción de hierro, prevé su puesta en marcha en el 2022.

Avance

Según una presentación que hizo el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en Perumin, de una relación de 43 proyectos mineros por US$ 49,979 millones que tienen diversos grados de avance, hay 26 iniciativas (por US$ 24,840 millones), que necesitan recibir apoyo de su sector, entre las cuales había mencionado a Pampa del Pongo, que está modificando su estructura de construcción, de tajo abierto a subterráneo (Gestión 24.09.2021).

Entre otros grandes proyectos que requerían tal ayuda, según el titular del Minem, figuraban La Granja (US$ 5,000 millones) ; Galeno (US$ 3,500 millones), Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones), Haquira (US$ 1,860 millones), Cotabambas (US$1,530 millones), Macusani (US$ 887 millones), por citar los más grandes .

Los que “van bien”

En cambio, el ministro Merino indicó que “están andando muy bien” otros 17 proyectos de minas por US$ 18,778 millones, entre ellos Los Chancas , Michiquillay, Trapiche, Zafranal, Magistral, San Gabriel, Optimización Inmaculada, Chalcobamba fase I, Pampacancha, entre otros.

Entre los proyectos que estaban en su fase más avanzada, en este caso con ingeniería de detalle -además de Corani, Ampliación Shouxin y Yanacocha Sulfuros-, figuraba también Tía María (US$ 1,400 millones), de Southern, en Arequipa.

En ese caso, si bien el último reporte del Minem señala que la puesta en marcha de Tía María aún estaba por definir (contaba con autorización para su construcción), ya el ministro de Economía, Pedro Francke, adelantó que esa iniciativa no va.

MEF en contra

El titular del MEF declaró el último fin de semana que en el proyecto Tía María la resistencia social es tan grande, que actualmente no es viable social y políticamente, señalando además que esa iniciativa ya pasó por tres o cuatro olas de intento, con resultados de represión y muerte.

“Si ya te estrellaste contra un muro de resistencia social una, dos y tres veces, déjalo ahí”, comentó el ministro Francke en esa ocasión.

En respuesta a tales declaraciones, Víctor Gobitz, CEO de Antamina, replicó que “si aceptamos la derrota, significaría que no somos capaces de vencer los obstáculos que nos pone la vida política”.

El también presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) añadió que está claro de que en el país debemos tratar de tener una institucionalidad política más madura, y que si se evalúa con criterios de rentabilidad social, sin duda Tía María debería ser un proyecto viable.

EN CORTO

A favor de Castillo. Richard Adkerson, director ejecutivo de Freeport-McMoRan Inc.,afirmó sentirse “alentado” tras la reciente reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo, señalando que como mineros, quieren escuchar los problemas y encontrar formas de trabajar con el Gobierno, las comunidades y el país para abordar dichos problemas.

Por su parte, el presidente de BHP Minerals Americas, Ragnar Udd, elogió el enfoque “estratégico” del Gobierno, aunque advirtió que el capital de inversión es un recurso finito que compite a escala mundial.