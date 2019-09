Durante más de una década Netflix se consolidó como el rey absoluto del streaming. Amazon Prime Video y Hulu se unieron a la batalla hace unos años. Pero hoy el escenario está a punto de cambiar.

En noviembre próximo, Apple y Disney lanzarán sus nuevas plataformas. Mientras, otros estudios como Warner y Universal ya cocinan sus propias opciones.

Así el panorama, conviene preguntarse, ¿cómo quedará el escenario en esta batalla por los contenidos digitales?

Queda claro que el rival a vencer es Netflix. Si bien la compañía de Reed Hastings no se cansa de ganar suscriptores, la competencia no se quedará atrás. En todo caso, el abanico de opciones a un precio accesible parece haber quedado en el pasado.

Netflix se constituyó como una alternativa al alquiler de películas y a la televisión por cable. El precio era bajo, pero lentamente fue subiendo hasta llegar a los US$ 12.99 para su plan standard en Estados Unidos.

Amazon Prime Video ofrece un precio de entrada de US$ 8.99 para el mercado norteamericano. Hulu, por su parte, cuesta US$ 12, pero este servicio no está disponible para nosotros (en Perú).

Según "The Wall Street Journal", el próximo año, con todos los servicios de streaming activos, un usuario común tendría que pagar US$ 70 para acceder al catálogo completo, es decir contar con todos los servicios. Un precio mucho más elevado que cualquier servicio tradicional de cable. En tierras latinoamericanas, el escenario no será muy diferente.

-La clave será el contenido- No es secreto que uno de los frentes de batalla en esta guerra del streaming son los contenidos exclusivos. Todo el mundo quiere en su plataforma el próximo Stranger Things / La Casa de Papel. Pero con la entrada de nuevos jugadores a la vuelta de la esquina, no hay tiempo para producir, grabar, estrenar y rezar para que esta nueva serie sea un hit.

La gente se decidirá por una empresa u otra. Muy pocos van a pagar por todas las suscripciones, y la torta de mercado se partirá bastante más que ahora.

Stranger Things fue un factor importante para el éxito de Netflix. (Foto: Netflix)

Resultará muy complicado ganarle a Disney en el terreno familiar e infantil, y menos con los blockbusters. Lo que ha hecho Netflix por ejemplo, es apostar por la comedia.

Solo en las últimas semanas las empresas de entretenimiento han gastado más de US$ 2,000 millones en derechos para transmitir sitcoms clásicas como Friends (WarnerMedia), The Office (NBCUniversal) o Seinfeld (Netflix).

Netflix ha recibido muchos golpes desde que la competencia comenzó a animarse por su propia plataforma. Sobre todo en el terreno de las sitcoms, donde ha perdido a How I Met Your Mother, The Office, Friends y más. De hecho, esta última se mudará pronto, junto a The Big Bang Theory, al servicio de Warner: HBO Max, que pagó alrededor de US$ 1,000 millones por ambas series.

La respuesta de Netflix fue comprar los derechos de Seinfeld por US$ 500 millones. ¿Será suficiente?

-La oferta de Netflix- Netflix ha apostado por generar contenido de calidad, apuntando a ganar numerosos premios. Si bien ya cosechó una cantidad decente en Emmys y Golden Globes, los Oscar recién le han abierto las puertas con el éxito de Roma, de Alfonso Cuarón.

Una de las grandes apuestas de Netflix para este año es The Irishman, dirigida por Martin Scorsese, y que reúne a Joe Pesci, Robert DeNiro y Al Pacino. Otra carta fuerte para la temporada de premios y con un buen recorrido por festivales es Marriage Story, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, y dirigida por Noah Bambach.

¿Soportará Netflix la avalancha de competencia que se le viene? (Foto: AFP)

Seinfeld pronto se incorporará al catálogo de Netflix, cuyo plan básico para Perú cuesta S/ 24.90 mensuales, pero no ofrece contenido en HD y solo reproducción en una pantalla.

El plan standard cuesta S/ 34.90 y permite acceder al servicio desde dos pantallas al mismo tiempo en calidad HD. Por otro lado, el plan premium, de S/ 44.90, habilita la calidad 4K y, también cuatro pantallas simultáneas.

-La competencia de Prime Video- Amazon comenzó lento pero firme en la guerra del streaming y hoy tiene un catálogo más que respetable para competir contra Netflix y Disney. Prime Video apuesta por títulos más independientes. En su momento 'fichó' a Woody Allen, pero tras las denuncias en su contra decidieron romper la sociedad.

Entre su repertorio de 'Amazon Originals' encontramos series como The Marvelous Mrs. Maisel, ganadora de numerosos premios, incluyendo Emmy y Golden Globe a mejor comedia; Mozart in the Jungle, también ganadora del Golden Globe; y otros productos como The Boys, The Man In The High Castle o Good Omens.

Prime Video no se queda atrás en cuanto a premios recibidos. (Foto: AFP)

Hacia el futuro, la firma de Jeff Bezos está invirtiendo alrededor de US$ 1,000 millones en producir una serie sobre Lord Of The Rings, que se estrenará en 2021. Un poco más cerca, está pronto a lanzarse Modern Love, comedia con Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, John Slattery, Cristin Milioti, Andy García, entre otros.

¿El precio? En Perú cuenta con una tarifa de entrada de US$ 2.99 por los primeros seis meses (sin incluir el período de prueba). Luego el precio sube a US$ 5.99.

-Disney+, lo que se viene- El 12 de noviembre, Disney+ será lanzado en Estados Unidos, Canadá y Holanda, ofreciendo casi un siglo de películas, series, y todos los dibujos animados con los que crecimos. En América Latina lo tendremos disponible en 2020.

El catálogo del servicio de streaming de Disney será amplio, sin duda. Todos los clásicos de la casa de Mickey Mouse estarán aquí. Pero no solo ello, además estará todo el contenido de National Geographic, Pixar, Star Wars, Marvel y todos sus Avengers (excepto Spider-Man).

Pero todo esto ya lo conoces o lo viste en el cine. La novedad viene con sus series, basadas en personajes de Marvel o de Pixar. También han anunciado más contenido del universo Star Wars, como The Mandalorian o la serie sobre Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor regresando al lado luminoso de la fuerza.

“The Mandalorian”, la nueva serie de ‘Star Wars’ para Disney+, estará disponible en noviembre. (Foto: captura YouTube)

Disney+ apunta a competir directamente con Netflix y desbancarla del trono del streaming. Para ello, contará con un plan único de US$ 6.99, que permite la reproducción en cuatro dispositivos y habilita la calidad 4K en todos ellos.

Y si piensan que Disney no apostará por contenido más maduro, recuerden que también es dueña de Hulu, que transmite la aclamada The Handmaid's Tale.

-HBO Max, un paso adelante- HBO ya cuenta con un par de plataformas online. Pero el HBO Go y el HBO Now no cuentan con 'originales', sino que reproducen el contenido exclusivo de HBO para la televisión. Warnermedia, la casa matriz de la marca, decidió que es momento de migrar al mundo digital.

Este será el servicio más caro. Si bien aún no se ha definido el precio, el Wall Street Journal calcula que costará entre US$ 16 y US$ 17.

HBO Max se configura como la 'madre' de HBO Now y HBO Go, e incluirá todo el contenido de HBO, así como de las marcas de Warner, lo cual podría incluir: Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies (TCM), Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y los Looney Tunes.

Entre sus exclusivos destacan Lovecraft Country, serie de terror producida por Jordan Peele y J.J. Abrams; una serie animada de Gremlins; Love Life, una comedia protagonizada por Anna Kendrick; y I Know This Much Is True, drama protagonizado por Mark Ruffalo, quien interpreta a dos hermanos gemelos, uno con esquizofrenia.

Todavía no existe una fecha de lanzamiento definida para la casa de Game Of Thrones y The Sopranos, pero Warner apunta al primer trimestre de 2020.

-Apple y Peacock- ​ Apple quiere replicar en la guerra del streaming el éxito alcanzado en el mundo de la telefonía móvil. Apple TV+ contará con un lanzamiento global a inicios de noviembre y Tim Cook apunta a sus clientes cautivos al regalar una suscripción anual para todos los que compren un producto de la marca de la manzana mordida.

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon protagonizarán 'The Morning Show', serie de Apple TV+. (Foto: AFP)

El costo mensual del servicio será US$ 5 y soportará contenido en 4K, HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos. El punto bajo, sin embargo, es su catálogo, pues solo han anunciado una decena de programas, incluyendo The Morning Show, una serie con Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Steve Carell; See, un drama post-apocalíptico con Jason Momoa; y Dickinson, una comedia sobre la poeta americana Emily Dickinson.

Hacia el futuro, han anunciado un thriller dirigido por M. Night Shyamalan (Sixth Sense, Unbreakable), un drama con Octavia Spencer y Aaron Paul, y una película con Anthony Mackie y Samuel L. Jackson.

Por último, encontramos a Peacock, la alternativa de NBCUniversal. Aún no han determinado un precio de lanzamiento, pero la fecha será abril de 2020.

En su librería encontraremos títulos como The Office (después de que salga de Netflix en 2021), Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine Cheers, Downtown Abbey, Frasier, Everybody Loves Raymond, Bates Motel, SNL, Married... With Children, Will & Grace, etc.

El servicio de streaming de NBCUniversal se llama Peacock. (Foto: AFP)

Además, entre sus 'originales' han anunciado reboots de Saved by the Bell, Punky Brewster, y un spinoff de Battlestar Galactica.

La oferta es amplísima y aunque el mercado también es gigante, todavía es muy temprano para proyectar la participación de cada uno de los competidores. Las cartas estás sobre la mesa, que el juego comience.

Precios para la mayor calidad (4K y múltiples pantallas)