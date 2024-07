En una carta enviada esta tarde a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Grupo Gloria informó que suscribió un contrato de fianza entre Gloria Foods y Leche Gloria, ambas actuando como fiadores solidarios, y el Banco de Chile, que actúa como agente de garantías.

El objetivo de este contrato, aclaró la empresa, es “garantizar las obligaciones de pago por un monto de CLP 110,000,000,000.00 (US$ 137.5 millones), derivadas del contrato de préstamo sindicado celebrado entre el Banco de Chile y el Banco de Crédito e Inversiones Gloria Chile SpA, una empresa domiciliada en Chile que forma parte de nuestro grupo económico”.

Como se recuerda, el Grupo Gloria recibió un préstamo sindicado de varios bancos internacionales para financiar la compra de Soprole. El préstamo fue otorgado por Citibank, JPMorgan Chase Bank, Banco de Chile e Itaú Corbanca a favor de Inversiones Gloria Chile, subsidiaria chilena de Gloria Foods, con el propósito de adquirir el 99.887% de las acciones emitidas y en circulación de Soprole.

Estas acciones pertenecían a Zealand Milk (LATAM) Ltd., Dairy Enterprises (Chile) Limitada e Inversiones Dairy Enterprises S.A., filiales en América Latina de Fonterra Investments Pty Ltd. y Fonterra (International) Limited. El préstamo estaba respaldado por una garantía solidaria de derecho peruano proporcionada por Gloria Foods – Jorba S.A. y Leche Gloria S.A.

La fianza solidaria, anunciada hoy, ofrece una garantía adicional para los acreedores al asegurar que la deuda será cubierta en caso de incumplimiento del deudor principal . El préstamo sindicado, celebrado entre el Banco de Chile y el Banco de Crédito e Inversiones Gloria Chile SpA, tiene un plazo de vencimiento de cinco años y su objetivo es el refinanciamiento de obligaciones financieras derivadas de la compra de Soprole.

Compra de Soprole

En noviembre de 2022, el Grupo Gloria cerró un acuerdo para adquirir Soprole de Chile, por la suma de US$ 640.27 millones. La operación no solo implicaba la adquisición del 100% de la compañía valorizada en US$ 210 millones, que informó el Grupo Gloria en el mercado de valores, sino las deudas que suman la diferencia para llegar a los US$ 640.27 millones.

Para concretar la compra, se debían cumplir varias condiciones precedentes establecidas en el contrato. Entre estas condiciones estaba la obtención de la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, equivalente a Indecopi. Esta autorización se obtuvo en febrero de 2023. Mientras que el lanzamiento de una Oferta Pública de Compra de las Acciones de Soprole Inversiones, otra de las condiciones, se concreto en marzo 2023.

La adquisición incluyó un precio estimado de US$ 210 millones y la cancelación de la deuda con Fonterra asociada a las sociedades involucradas en el cierre de la transacción.

