Vale SA y Eletrobras SA, empresas brasileñas icónicas, fueron retiradas del fondo soberano de riqueza más grande del mundo debido a preocupaciones ambientales y de derechos humanos.

Norges Bank Investment Management dijo en un comunicado que excluyó al gigante del mineral de hierro Vale del fondo de pensiones noruego de US$ 1 billón tras reiterados incumplimientos de diques en Brasil que cobraron la vida de cientos de personas y causaron daños ambientales.

Eletrobras fue retirada debido al “riesgo inaceptable” de que la mayor empresa de servicios públicos del país contribuye a violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos.

Vale rehusó hacer comentarios. Eletrobras no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios por correo electrónico fuera de horario laboral.

La medida de Norges es un golpe para Vale, que ha dado pasos para mejorar su imagen después del colapso de un dique a principios del año pasado que cobró la vida de 270 personas. La compañía minera con sede en Río de Janeiro reemplazó a su principal gerente, se comprometió a desmantelar los diques más riesgosos y construyó una planta de tratamiento para limpiar el agua contaminada.

Para Eletrobras, también es un recordatorio de los problemas asociados con la planta de Belo Monte, donde la construcción recibió una feroz oposición por parte de grupos ambientalistas y estuvo marcada por un escándalo de corrupción.

El Consejo de Ética de Norges dijo que el proyecto condujo a “una mayor presión sobre las tierras indígenas, la desintegración de las estructuras sociales de los pueblos indígenas y el deterioro de sus medios de vida”, con cerca de 20,000 personas desplazadas por el dique. El consejo también dijo que la compañía ha participado en otros proyectos que han sido criticados por violaciones de derechos humanos.

El fondo de riqueza de Noruega poseía US$ 375 millones en acciones de Vale a fines del 2019, según las últimas cifras disponibles en el sitio web de Norges Bank Investment Management. También tenía US$ 53 millones en acciones y US$ 21 millones en bonos de Eletrobras.

Otras compañías excluidas del fondo son Canadian Natural Resources Ltd., Cenovus Energy Inc., Suncor Energy Inc. e Imperial Oil Ltd. debido a temas de emisiones. ElSewedy Electric Co también fue excluida por su participación en el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en Tanzania.