Fitch Ratings informó que ha decidido mantener las calificaciones de riesgo de Hunt Oil Company Sucursal del Perú (HOCP), firma que es parte del Consorcio Camisea, en ‘BBB’, lo que incluye las calificaciones de incumplimiento de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera (IDR). Así, la calificadora de riesgo también asegura que su perspectiva de calificación se mantiene estable.

Fitch también mantuvo la calificación de ‘BBB’ para las dos emisiones de bonos en curso de la compañía. Ello incluye a los bonos senior no garantizados por US$ 600 millones emitidos por Hunt Oil con vencimiento en 2028 y los bonos senior no garantizados de US$ 500 millones que vencen en 2033.

De acuerdo a Fitch, las calificaciones de HOCP son reflejo del sólido perfil financiero que mantiene hoy la empresa. “La compañía no necesita financiamiento externo durante los próximos cuatro años y tiene un plan de inversión de capital manejable necesario para mantener la vida de reserva de los lotes 88 y 56 debido a la naturaleza de los campos y los montos invertidos en el pasado”, señaló la calificadora de riesgo.

Como se recuerda, HOCP es parte del Consorcio Camisea, donde tiene un 25.2% de participación en los contratos de licencia relacionados al yacimiento. Ello incluye los campos productores de Gas Natural (GN) más grandes del Perú: el lote 88 y el 56 en Ucayali.

Fitch también destacó la amplias reservas de ambos lotes a cargo de HOCP, aparte de los niveles estables de producción a un bajo costo de producción. Estas variables respaldan la fuerte generación de flujo de caja de Hunt Oil.

Factores clave para la calificación

Fitch ponderó el sólido perfil financiero de HOCP para mantener su calificación en ‘BBB’. De acuerdo a la calificadora, esperan que los niveles de apalancamiento de la empresa se mantengan en torno al 2% y el índice de cobertura por encima del 6%, ello en base a los precios previstos según el Oil & Gas Price Deck.

“Mantendrá al al mismo tiempo una amplia flexibilidad financiera, ya que la compañía no necesita financiación externa durante el próximos cuatro años y tiene un plan de inversión y un calendario de vencimientos de deuda manejables”, agregaron.

Fitch también refirió que el EBITDA de HOCP fue 1.8 veces mayor al cierre del cuarto trimestre del 2023, frente al mismo periodo en 2022. Ello debido a los bajos precios internacionales del gas y una deuda total a reservas probadas (participación de HOCP) de aproximadamente US$ 2.2 por barril.

La calificadora también tuvo en cuenta la importancia que tiene la explotación de Camisea para el Perú dentro de sus activos, ya que significa el 85% del suministro de GN del país, 40% de la potencia efectiva del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y el 92% de la energía térmica total del Perú.

“Las calificaciones reflejan los acuerdos de licencia de largo plazo que vencen en 2040 y 2044 para los lotes 88 y 56 y la gran base de reservas de Camisea. El riesgo político se considera bajo dada su importancia para el país”, agregó Fitch.

Otro factor importante, a consideración de la calificadora de riesgo, es el vínculo débil que mantiene la sucursal de Hunt Oil en Perú con su empresa matriz. Así, Fitch recordó que aunque las calificaciones de HOCP se basan en su perfil de riesgo crediticio individual, el análisis considera un vínculo legal y operativo débil con su empresa matriz Hunt Oil Consolidated, Inc., que controla el 100% de HOCP.

“Como parte del Consorcio Camisea, HOCP no tiene impacto directo en el proceso de toma de decisiones, porque todas las decisiones se toman en consorcio”, aseguró la agencia.

Fitch también resaltó que HOCP debe cumplir con tener un ratio de deuda por encima del 1.3% trimestralmente para poder distribuir dividendos a sus accionistas. De acuerdo a la calificadora, este indicador fue de 3.4% en el año fiscal 2023.

Factores a considerar a futuro

Fitch también precisó cuáles son los factores que podrían modificar la calificación de riesgo de HOCP en sus próximos análisis, ya sea de forma favorable o negativa. En el caso de las variables que podrían alentar una revisión al alza de la calificación, la agencia indicó que podría darse una una diversificación material por parte de HOCP, lejos de su exposición a un único activo.

En el caso de los factores que podría conducir a una revisión a la baja de la calificación para HOCP, Fitch incluyó cuatro variables. La primera, como es anticipable, es que se dé una rebaja en la calificación país del Perú.

De igual manera, la calificadora indicó que cambios en la regulación o cualquier otra intervención política que podría afectar materialmente la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo sólidos es una amenaza.

Aparte de ello consideran una fuerte disminución en los precios del petróleo crudo junto con un deterioro significativo en los niveles de producción y la demanda de GN. El último factor es financiero: que el apalancamiento de HOCP aumente de manera sostenida por encima de 3% y/o la cobertura del servicio de la deuda caiga por debajo de 2%.

