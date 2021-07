Las ventas de los fabricantes de automóviles se dispararon en el segundo trimestre a medida que los consumidores resurgentes compraron vehículos deportivos utilitarios y camionetas. Sin embargo, la reducción de inventarios a consecuencia de la escasez mundial de semiconductores está limitando el ritmo de recuperación de la industria.

Se proyecta que las ventas de autos nuevos en Estados Unidos alcancen los 4.4 millones de vehículos, según un promedio de cinco estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg. Eso marcaría un aumento de 51% con respecto al segundo trimestre del año pasado, un período muy afectado por el inicio de los confinamientos por el COVID-19 .

El jueves, General Motors Co., Toyota Motor Corp. y otros dijeron que sus ventas se dispararon en el trimestre más reciente, impulsadas por la demanda de vehículos luego de la desaceleración inducida por la pandemia del año pasado.

“La economía de EE.UU. se está acelerando, el gasto de los consumidores es sólido y los puestos de trabajo abundan”, dijo Elaine Buckberg , economista jefe de GM. “La demanda de vehículos por parte de los consumidores también es fuerte, pero limitada por inventarios muy ajustados. Esperamos una alta demanda continua en la segunda mitad de este año y hasta el 2022”.

El déficit global de semiconductores ha reducido la producción de automóviles en todo el mundo y ha dejado a las salas de los concesionarios con menos modelos para vender, incluso cuando los compradores de automóviles cansados por la pandemia estaban ansiosos por comprar. Ese desequilibrio ha impulsado los precios promedio de los automóviles nuevos, que el mes pasado se dispararon por primera vez por encima de los US$ 40,000, estima JD Power. A fines de mayo, el inventario cayó a 33 días de oferta, según el investigador Cox Automotive.

GM dijo el mes pasado que estaba impulsando la producción en dos plantas de camiones, y que esperaba que la escasez de chips afectara su producción hasta julio. Ford revirtió un pronóstico financiero pesimista para el segundo trimestre y ahora predice resultados “significativamente mejores” en comparación con el año pasado. Pero el miércoles, el fabricante de automóviles dijo que durante julio y agosto frenaría la producción en ocho plantas debido a la escasez de chips.

La mayoría de los fabricantes de automóviles dejaron de informar sobre entregas mensuales en el 2019, por lo que los resultados del segundo trimestre son el primer vistazo a las tendencias de ventas en toda la industria desde principios de abril. No se espera que Ford Motor Co. y Tesla Inc. publiquen sus números trimestrales hasta el viernes.

A continuación, se muestran los aspectos más destacados de los fabricantes de automóviles que informaron resultados del mes pasado:

GM: máximos posteriores a la quiebra

El fabricante de automóviles con sede en Detroit informó un aumento de 40% en las ventas a 688,236 vehículos en los tres meses hasta junio, incluidas más del doble de las entregas de su camioneta Chevrolet Silverado. Algunas marcas de GM publicaron los resultados más optimistas desde antes de la quiebra de la compañía en 2009. Buick tuvo su mejor trimestre en 15 años y la unidad de camiones GMC tuvo sus mejores tres meses, y la primera mitad, desde el 2005.

Toyota: impulso híbrido

El fabricante de automóviles japonés dijo que sus entregas se dispararon un 73% a 688,813 vehículos en el trimestre y que tuvo su mejor primer semestre en ventas de camionetas y vehículos deportivos utilitarios. Entre sus productos más vendidos se encuentran el SUV compacto RAV4, el sedán Camry y la camioneta Tacoma. Toyota también se benefició de la fuerte demanda de su línea de modelos híbridos de gas y electricidad, que representó casi una cuarta parte de sus ventas totales el mes pasado.

Nissan: de vuelta a la pista

Nissan Motor Co., que recientemente ha mostrado recuperación después de meses de caídas, registró un aumento de 68% en las ventas del segundo trimestre a 298,148 vehículos. Lo impulsó su SUV compacto Rogue y el sedán Sentra de línea económica. Eso representó una segunda ganancia trimestral consecutiva después de una caída de dos años debido a la falta de innovación y discordia gerencial en su sede en Yokohama.

Hyundai / Kia: SUV dispares

Los hermanos de Corea del Sur, Hyundai Motor Co. y Kia Corp., cada uno reportó ventas récord que fácilmente superaron los resultados de depresión pandémica del año anterior. En el primer semestre de este año, las ventas de Hyundai subieron un 49%, mientras que las de Kia se dispararon un 44%. Pero uno de los modelos más populares de Hyundai, el SUV mediano Palisade, mostró una reducción inusual en junio, con una caída de las ventas de 27%. La contraparte de Palisade en Kia, el SUV Telluride, no mostró los mismos signos de escasez. Las ventas de Tellurude aumentaron a más del doble en junio.