Entre abril y junio, The Walt Disney Company registró alrededor de US$ 2,621 millones netos frente a las pérdidas de US$ 460 millones de dólares en el mismo periodo de 2023, con una facturación de US$ 23.155 millones, un 4% más.

Asimismo, anunció una nueva subida de precios de su popular plataforma de streaming Disney+ en Estados Unidos a partir del próximo 17 de octubre. Además, no descarta que el alza se aplique también en España.

Con el aumento, la suscripción con publicidad pasará de US$ 7,99 a US$ 9,99 al mes. Mientras que el plan sin publicidad costará US$ 15,99 al mes o US$ 159,99 por año.

En los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, Disney registró un beneficio neto de US$ 2,090 millones, un 115.8% más que el logrado un año antes, e ingresó US$ 68,787 millones, con un aumento del 1.67% respecto a los US$ 67,657 millones de dólares que obtuvo en el mismo periodo del año fiscal previo.

“Nuestro desempeño en el tercer trimestre demuestra el progreso que hemos logrado en relación con nuestras cuatro prioridades estratégicas en nuestros negocios de estudios creativos, emisión en continuo, deportes y experiencias”, afirmó en un comunicado Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Parques temáticos

Los parques temáticos se vieron afectados por la desaceleración de la demanda de consumidores y la inflación.