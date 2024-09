Según los términos de la operación, DirecTV adquirirá Dish a su propietaria EchoStar Corp. por una consideración nominal de US$ 1 más la asunción de unos US$ 9,750 millones de deuda de Dish, según un comunicado emitido el lunes que confirmaba informaciones anteriores de Bloomberg News.

El acuerdo está supeditado a que los tenedores de bonos de Dish acepten un recorte del principal de la deuda de la empresa de al menos US$ 1,568 millones, según el comunicado.

DirecTV es propiedad de AT&T Inc. y su socio TPG Inc. En relación con la operación del lunes, TPG adquirirá a AT&T el 70% de DirecTV que aún no posee, en una transacción de US$ 7,600 millones en efectivo.

Dentro y fuera

DirecTV y Dish llevan dos décadas coqueteando con una fusión. Aunque los organismos reguladores estadounidenses bloquearon en 2002 un intento previo, el panorama televisivo ha cambiado radicalmente desde entonces.

Hace veinte años, los proveedores de satélite llevaban la televisión a zonas rurales donde no llegaba el cable. Hoy, muchas de esas zonas tienen acceso a Internet de banda ancha y no dependen tanto de la televisión por satélite.

Al mismo tiempo, el auge de servicios de streaming populares como Netflix Inc. y Prime Video de Amazon.com Inc. ha mermado los ingresos del sector de la televisión de pago, con decenas de millones de consumidores cancelando sus servicios.

La fusión de DirecTV y Dish ha sido “no una cuestión de si, sino de cuándo”, según el director ejecutivo de DirecTV, Bill Morrow . Ayudaría a las empresas a sobrevivir al dar a la entidad combinada más influencia en las negociaciones con los programadores.

“Queremos utilizar nuestra influencia para decir a los programadores: somos la única entidad centrada en el vídeo que es agnóstica en cuanto a contenidos, así que permítannos servir a un interés del consumidor que ustedes no pueden”, dijo Morrow en una entrevista.

Sinergias de costes

Tanto DirecTV como Dish ofrecen paquetes de televisión por Internet que reproducen el paquete tradicional de cable o satélite. DirecTV habría cerrado 2023 con 11.3 millones de abonados. Dish, controlada por el multimillonario Charlie Ergen, cerró el segundo trimestre con 6.1 millones de clientes de satélite y 2 millones de abonados a su servicio online Sling TV, dijeron ejecutivos en una conferencia telefónica en agosto.

La combinación de DirecTV y Dish generaría sinergias de costos de al menos US$ 1,000 millones anuales. La empresa fusionada se llamará DirecTV, pero seguirá comercializando las marcas Dish TV y Sling TV. Estará dirigida por Morrow.

La firma de inversiones TPG Angelo Gordon y algunos coinversores, así como DirecTV, han acordado proporcionar US$ 2,500 millones de financiación a EchoStar para refinanciar totalmente la deuda de Dish que vence en noviembre de 2024, según el comunicado del lunes.

PJT Partners Inc. actúa como asesor financiero principal de DirecTV y Barclays Plc es asesor financiero principal de TPG. JPMorgan Chase & Co. actúa como asesor financiero principal de Dish, mientras que Bank of America Corp., Evercore Inc., LionTree Advisors y Morgan Stanley también prestan asesoramiento financiero a DirecTV y TPG.

Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre de 2025, sujeto a las aprobaciones de los organismos reguladores.