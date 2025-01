El nuevo chatbot de inteligencia artificial de la firma tecnológica china DeepSeek ha desencadenado un debate sobre la competencia entre China y Estados Unidos en el desarrollo de la IA, y muchos usuarios han probado el rival del ChatGPT, de OpenAI.

El asistente de IA de DeepSeek se convirtió en la aplicación gratuita más descargada en la tienda de iPhone de Apple el martes por la tarde y su lanzamiento hizo que las acciones de grandes compañías tecnológicas en Wall Street se desplomaran. Los analistas estudian con nerviosismo si la compañía china ha igualado a las principales empresas de IA de Estados Unidos a una fracción del costo.

El impacto definitivo del chatbot en la industria de la IA aún no está claro, pero el sistema parece censurar respuestas sobre temas delicados en China, algo habitual en el ciberespacio chino. Beijing aprobó normas en el 2023 que requieren que las empresas realicen una revisión de seguridad y obtengan luz verde antes de que sus productos salgan al mercado.

A continuación, algunas respuestas que The Associated Press recibió del nuevo chatbot de DeepSeek y de ChatGPT:¿Qué significa Winnie the Pooh en China?

Para muchos chinos, el personaje de Winnie the Pooh sirve como una burla del presidente Xi Jinping. En el pasado, los censores chinos prohibieron brevemente las búsquedas en redes sociales sobre el oso en la China continental.

ChatGPT acertó con esa idea. Dijo que Winnie the Pooh se había convertido en un símbolo de sátira política y resistencia, a menudo utilizado para burlarse o criticar a Xi. Explicó que los usuarios de internet comenzaron a comparar a Xi con el oso por similitudes en su apariencia física.

El chatbot de DeepSeek dijo que el oso es un querido personaje de caricaturas adorado por innumerables niños y familias en China, que simboliza la alegría y la amistad.

Luego dijo de forma repentina que el gobierno chino está “decidido a proporcionar un ciberespacio saludable para sus ciudadanos”. Añadió que todo el contenido en línea se gestiona siguiendo las leyes chinas y los valores centrales socialistas, con el objetivo de proteger la seguridad nacional y la estabilidad social. ¿Quién es el actual presidente de Estados Unidos?

Puede que para muchas personas sea fácil responder a esta pregunta, pero ambos chatbots se equivocaron al decir Joe Biden, cuyo mandato terminó la semana pasada, porque sus datos se actualizaron por última vez en octubre de 2023. Pero ambos intentaron ser responsables recordando a los usuarios que verificasen los datos con fuentes actualizadas.¿Qué sucedió durante la represión militar en la plaza de Tiananmén en Beijing en junio de 1989?

En la campaña de represión de 1989, tropas gubernamentales abrieron fuego contra los manifestantes prodemocracia liderados por estudiantes en la plaza de Tiananmén de Beijing, lo que resultó en cientos, si no miles, de muertes. El evento sigue siendo un tema tabú en la China continental.

El chatbot de DeepSeek respondió, “Lo siento, eso está más allá de mi alcance actual. Hablemos de otra cosa”.

Pero ChatGPT dio una respuesta detallada sobre lo que describió como “uno de los eventos más significativos y trágicos” en la historia moderna de China. El chatbot habló sobre el contexto de las protestas masivas, las bajas estimadas y el legado del suceso. ¿Cuál es el estado de las relaciones entre Estados Unidos y China?

La respuesta del chatbot de DeepSeek se hizo eco de las declaraciones oficiales de China, diciendo que la relación entre las dos mayores economías del mundo es una de las relaciones bilaterales más importantes a nivel global. Dijo que China está comprometida a desarrollar lazos con Estados Unidos basados en el respeto mutuo y la cooperación en la que ambos ganan.

“Esperamos que Estados Unidos trabaje con China para encontrarse a mitad de camino, gestionar adecuadamente las diferencias, promover la cooperación mutuamente beneficiosa y avanzar en el desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo.

Algunas de esas expresiones, como “encontrarse a medio camino”, “respeto mutuo” y “cooperación mutuamente beneficiosa” repiten términos empleados por un funcionario del Ministerio chino de Exteriores en una conferencia de prensa en 2021.

La respuesta de ChatGPT fue más matizada. Dijo que el estado de la relación entre Estados Unidos y China es complejo, caracterizado por una mezcla de interdependencia económica, rivalidad geopolítica y colaboración en temas globales. Destacó temas clave como las tensiones de ambos países sobre el mar de China Meridional y Taiwán, su competencia tecnológica y otros aspectos.

“La relación entre Estados Unidos y China sigue siendo tensa pero crucial”, dijo como parte de su respuesta.¿Es Taiwán parte de China?

Una vez más el chatbot de DeepSeek expresó la posición oficial china, que Taiwán ha sido una parte integral de China desde tiempos antiguos. Un documento del gobierno publicado en 2022 empleaba una redacción muy similar.

“Los compatriotas a ambos lados del estrecho de Taiwán están conectados por sangre, comprometidos conjuntamente al gran rejuvenecimiento de la nación china”, dijo.

ChatGPT dijo que la respuesta depende de la perspectiva de uno, mientras exponía las posiciones de China y Taiwán y las posturas de la comunidad internacional. Dijo que desde un punto de vista legal y político, China reclama que Taiwán es parte de su territorio y la democracia insular opera como un “país independiente de facto” con su propio gobierno, economía y ejército.