El chef peruano Jaime Pesaque junto a Daddy Yankee inauguran Cholapink. (Foto: redes sociales de Daddy Yankee)
El chef peruano Jaime Pesaque junto a Daddy Yankee inauguran Cholapink. (Foto: redes sociales de Daddy Yankee)
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Redacción Gestión
Redacción Gestión

El cantante Daddy Yankee inauguró ayer en New York un . Se trata de Cholapink, local ubicado en Manhattan.

El restaurante opera bajo el formato fast casual, que combina un servicio rápido e informal con platos preparados al momento; además, tiene capacidad para 60 comensales. Como eje de su oferta culinaria, el restaurante incorpora una parrilla que destaca los anticuchos, brochetas tradicionales peruanas cocinadas sobre brasas y acompañadas de ajíes, adobos y salsas. La carta estuvo a cargo de Pesaque, quien dirige Mayta, restaurante limeño que alcanzó el puesto 39 en la clasificación The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Cholapink opera bajo el formato fast casual. (Foto: redes sociales de Daddy Yankee)
Cholapink opera bajo el formato fast casual. (Foto: redes sociales de Daddy Yankee)

En lo que corresponde a bebidas, el establecimiento presenta el Cholapink Pisco Sour, una preparación que combina pisco con limón, bitters de naranja y azúcar rosada. Asimismo, el menú incorpora alternativas sin alcohol, entre ellas infusiones de muña con cacao y manzana.

¿Cómo nació el proyecto de Cholapink?

El proyecto inició en el 2025 cuando Yankee visitó Lima para hacer un tour gastronómico con Pesaque. En ese momento, el cantante tuvo oportunidad de probar anticuchos, cebiche, arroz chaufa, y admiró la gastronomía peruana.

“Aquello fue una experiencia de otro nivel. Entre plato y plato nos hicimos una pregunta: ¿Y si llevamos toda esta riqueza de sabores a Nueva York, con un concepto urbano, auténtico y a precios accesibles para todo el mundo? Y así, de una buena conversación, una gran amistad y nuestra pasión por la comida, nació Cholapink”, escribió Yankee en sus redes sociales.

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