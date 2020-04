En la víspera, el Gobierno anunció que se permitirá -de manera excepcional- que las empresas puedan aplicar la figura de suspensión perfecta de labores, es decir, que otorguen a los trabajadores licencias sin goce de haber. Esta figura fue planteada la semana pasada por la Confiep entre otras ocho medidas laborales.

Un sector empresarial -conformado principalmente por mypes- por la paralización de labores ante el estado de emergencia para evitar el avance del Covid-19 es el de restaurantes, además de los hoteles y el turismo en general, entre otros sectores económicos.

Blanca Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) explicó a Gestión.pe que esta alternativa es la última opción que se analiza en el rubro restaurantes. De no existir otra salida entre el 90% y 95% de estos negocios se acogerían a esta figura legal.

La primera opción -aseguró la empresaria- es concertar con los trabajadores una reducción del salario ante la paralización de labores.

“(Probablemente entre) Un 90% a 95% (de restaurantes se acojan a al figura de suspensión perfecta). No es que queramos hacerlo, pero no hay otro opción para que las empresas puedan subsistir sin ingresos. Esta figura legal no implica un despido sino una licencia sin goce de haber. Está es la última opción”, especificó.

“Dado que también se está conversando con los empleados para reducir el sueldo , por lo que -de llegar a un acuerdo- no habría forman de acogernos a la suspensión perfecta”, indicó.

Asimismo, otra mecanismo laboral que está siendo usado por los restaurantes es el adelanto de vacaciones en las fechas que dure la cuarentena. “En mi caso, he dado a mis trabajadores adelanto de vacaciones y muchos otros colegas también han optado por esta opción, incluso adelanto de vacaciones con el sueldo reducido . Estamos luchando para conservar a nuestros trabajadores”.

En esa línea, remarcó que en caso no exista un acuerdo para la reducción salarial o el adelanto de vacaciones se optaría por la suspensión perfecta tomando en cuenta que el 70% de los restaurantes en Perú son mypes.

Cabe recordar que según lo anunciado por el presidente Vizcarra son tres las protecciones que se darán a los trabajadores que tengan licencia sin goce de haber (suspensión perfecta de labores):

Se permite el retiro de una parte de su cuenta de compensación por tiempo de servicios (CTS), así como de hasta S/ 2,000 de sus cuentas de AFP.

A los trabajadores de las microempresas, el Estado les otorgará un subsidio de S/ 760 mensuales por el lapso de tres meses, siendo el tiempo que se estima durará la emergencia sanitaria. Este beneficio se entregará a quienes ganen menos de S/ 2,400.

Además, el Gobierno garantizará la cobertura de EsSalud para los trabajadores suspendidos.

"Somos cerca de 200,000 empresas las que estamos siendo afectadas del rubro gastronómico ante el estado de emergencia. Nuestro futuro es incierto ya que no sabemos cuánto tiempo va a durar la cuarentena”, acotó.

Una solución para poder acceder a capital de trabajo en opinión de Chávez en el plan de garantías Reactiva Perú, no obstante consideró que el crédito debió ser pensando para un horizonte de cinco años y no de tres años.

