Los ingresos de Roblox Corporation aumentaron en los primeros nueve meses del año, según la primera presentación pública de las cuentas de la compañía de videojuegos antes de su salida a bolsa en Estados Unidos a finales de este año.

La salida a bolsa se produce en un momento en que la demanda de videojuegos en Estados Unidos aumenta y los consumidores buscan más alternativas de entretenimiento en el hogar, debido a los largos períodos de confinamiento para frenar la propagación del coronavirus.

Los ingresos a setiembre de Roblox aumentaron 68% hasta US$ 588.7 millones, mientras que la pérdida neta atribuible a los accionistas de la sociedad se amplió a US$ 203.2 millones en comparación con los US$ 46.3 millones del año anterior, según la presentación.

Con el fin de aprovechar el auge de la demanda, varias empresas de videojuegos están tratando de cotizar sus acciones con los mercados de Estados Unidos en niveles récord este año. Unity Software salió a bolsa en setiembre, mientras que Playtika se prepara para debutar en los próximos meses.

El gasto del consumidor estadounidense en videojuegos aumentó 24% interanual hasta alcanzar la cifra récord de US$ 11,200 millones en el tercer trimestre, según la firma de investigación NPD Group.

Roblox, uno de los videojuegos para niños más populares del mundo disponible para dispositivos móviles y videoconsolas, dijo que su base de usuarios activos diarios se disparó en 82% a 31.1 millones en los nueve meses a 30 de setiembre frente al mismo período de hace un año.

La empresa con sede en San Mateo, en el estado de California, que fue fundada en el 2004, fue valorada en US$ 4,000 millones en febrero en una ronda de financiación que recaudó US$ 150 millones.

Reuters informó en octubre que Roblox espera duplicar esa valoración en su salida al mercado. La empresa presentó la documentación de manera confidencial al regulador bursátil el mes pasado.

Sin embargo, la compañía ha solicitado una salida de US$ 1,000 millones, una cantidad que se espera que cambie, y planea cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo “RBLX”.