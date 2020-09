Ante la “nueva realidad” provocada por el coronavirus, la joyería Casa Banchero, que lleva más de 100 años en el mercado peruano, apela a su experiencia y a la tecnología para realizar su propia reconversión, no obstante registrar una caída en sus ventas en el rango de 35% a 40% en lo que va del año.

Héctor Banchero, gerente general de la firma de joyería, contó que se tuvieron que adaptar a esta coyuntura y que el público siguió apostando por ellos.

“Nos va regular, de alguna manera podríamos estar contentos con el desempeño por la respuesta de los clientes porque proyectamos que íbamos a caer en un 90%. En este contexto, por ejemplo, el hecho de que la gente no pueda viajar hace que opten por regalarle a sus parejas una joya”, declaró a este medio.

Señaló que durante todos los años que llevan en el sector, las compras presenciales siempre fueron su fortaleza, por el trato al cliente y el conocimiento que se le transmite, pero ahora están impulsando lo digital, en donde los clientes lentamente se van adaptando a las dinámicas virtuales.

Sin embargo, le preocupa este panorama dado que existe una incertidumbre que se origina por las medidas que toma el Gobierno para frenar el rebrote de la pandemia. Este es el caso de la cuarentena decretada los días domingo.

“Con esa medida nos reduce la venta porque ese día es importante para nosotros dentro del nuevo esquema que estamos aplicando”, dijo Banchero.

Indicó que tuvo que cerrar una de sus tiendas - la ubicada en la avenida Salaverry - porque terminó el contrato en mayo y no pudieron renovar a raíz de los efectos de la pandemia. Ahora disponen de tres tiendas a nivel de Lima, pero no operan al 100% y toda vinculación presencial es con cita para que no los clientes no se vean en la necesidad de esperar su turno.

Anillos de compromiso

Contra todo pronóstico, el ejecutivo de Casa Banchero comentó que los anillos de compromisos se siguen vendiendo en medio de esta pandemia.

“Durante la cuarentena hicimos una promoción de pagar un 20% y le entregábamos el anillo al cliente luego del confinamiento, con un descuento bastante agresivo y tuvimos una buena respuesta”, aseveró.

Tendencia por relojes de hombre

Héctor Banchero resaltó que en tiempos de COVID-19 la tendencia por la compra de relojes para hombres se consolidó. “No tengo idea por qué o simplemente será una racha de hombres que han venido a comprar. Antes sucedía igual tanto damas como para varones”, comentó.

Los productos que la empresa está vendiendo menos por la pandemia son los relojes para dama, como es el caso de la marca Longines. “Si vendía 150 durante todo un año, ahora con lo que estamos viviendo solo llegaremos a 50”, replicó.

Para cerrar el año, el gerente general de Casa Banchero espera tener una caída de un 20%. “Si es así, sería exitoso para nosotros por todo lo que estamos viviendo y por lo que están pasando las demás empresas del rubro”.