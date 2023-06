Arturo Vásquez, presidente del Grupo Distriluz, señaló que el referido plan comenzó este año con la actualización de conexiones al modo trifásico. Así, los usuarios con vehículos eléctricos podrán suministrar energía a estas unidades.

“En colaboración con socios del sector privado, también vamos a instalar puntos de carga. Es otra iniciativa que recién comienza el segundo semestre”, declaró a Gestión, en el Perú Energía 2023.

Además, las empresas estatales de dicho grupo (Electronoroeste, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro) sumarán 25 camionetas eléctricas a su flota hacia el cierre del 2023. Estas compañías operan en Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash, hasta Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.

En suma, atienden a cerca de 3 millones de clientes en esas regiones.

Más allá de la distribución

En su ámbito geográfico, el Grupo Distriluz ha iniciado proyectos más allá de la distribución eléctrica. Entre ellos, el despliegue de centrales solares piloto en sus propias sedes para atender centros de control propios.

Asimismo, Vásquez ve el desarrollo de otros negocios o soluciones de energía, aun estando bajo el régimen de empresas estatales. Así, mencionó que pueden ejecutar sistemas de almacenamiento con baterías, como ya lo han hecho antes en Piura.

Inversiones y proyección

En el 2023, el ejecutivo indicó que el grupo invierte US$ 100 millones para reforzar sistemas de potencia y redes de distribución de electricidad. Asimismo, recordó que han recibido S/ 70 millones adicionales para mitigar los efectos del fenómeno del Niño.

“Las acciones -de esta suma adicional- están asociadas a fortalecimiento de drenajes en nuestros sistemas de distribución y transmisión. Vamos a desplegar más cuadrillas de técnicos para poder atender en menos de 24 horas cuando haya interrupciones (por efectos de dicho fenómeno)”, detalló.

Sobre el consumo eléctrico en sus regiones de cobertura, reconoció que el crecimiento se ha ralentizado, en línea con la desaceleración de la economía. Así, la demanda solo crecería en 3% este año, apoyada por la reactivación del turismo y proyectos agroindustriales.

Más energía renovable, pero sin distorsión

Si bien el Grupo Distriluz opera como distribuidor eléctrico, también sigue el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable no convencional. Y es que, en sus regiones, los clientes buscan alternativas económicas. Por ello, se mostró a favor de estas nuevas fuentes (eólicas o solares), pero sin distorsión del mercado.

“No es correcto que entren tecnologías con cargos tarifarios porque luego suben las tarifas. Estamos de acuerdo con entradas sanas y no con regulaciones asimétricas en favor de una sola tecnología”, anotó.

En ese sentido, recordó que la promoción de centrales de energía renovable no convencional del 2009 estableció estímulos o subsidios. En su momento, reconoció que fueron necesarios, aunque derivaron en costos cercanos a US$ 1,600 millones para los usuarios.

Actualmente, precisó que los nuevos proyectos ya no se ejecutan bajo dicho esquema y que las fuentes no convencionales ya son competitivas sin mayores estímulos, con excepción de la solar. Sin embargo, esperó que las nuevas discusiones sobre esta tecnología no deriven en sobre costos.