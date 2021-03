El consultorio especializado Cannahope acaba de cumplir un año y ya evalúa su expansión con nuevas sedes fuera de Lima para llevar a más pacientes a nivel nacional diversos tratamientos que incluyen el uso de derivados de cannabis para uso medicinal.

“Siempre quise tener un lugar donde me pudiera atender y hablar con mi doctor tranquilamente sobre el uso del cannabis, con una visión humana. Y eso lo que hicimos con el consultorio”, afirma Francesca Brivio, cofundadora de Cannahope y presidenta de Cannabis Gotas de Esperanza.

Max Alzamora, médico cofundador de Cannahope y presidente de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, detalla que durante este primer año han atendido a 1,200 pacientes y espera que, para el 2021, esa cifra por lo menos se duplique.

“Varios de nuestros pacientes actuales llegaron cansados del trato que recibían en otros consultorios donde solo los recibían 15 minutos y les daban una receta. Nuestro enfoque es distinto. Nos damos el tiempo necesario para atender al paciente y a su familia, porque queremos que resuelvan sus dudas. La primera consulta, puede durar hasta una hora”, detalla Alzamora.

Resultados

Cannahope abrió sus puertas el nueve de marzo del año pasado, pero tras el inicio de la pandemia tuvo que migrar rápidamente a un modelo de telemedicina.

“La consulta virtual, en nuestro caso, se asemeja bastante a la presencial. Es distinto a lo que ocurre con, por ejemplo, un traumatólogo, que debe ver de cerca las lesiones. En nuestro caso es conversar y ver los antecedentes de los pacientes”, explica Alzamora.

El centro médico posee con un software propio que le permite obtener estadística a partir de sus atenciones. Según comenta Alzamora, hasta el momento se ha podido identificar 127 motivos de consulta.

En cuanto a los padecimientos, los pacientes llegan en un 50% para tratar diversos tipos de dolor. “Pueden ser de tipo inflamatorio, degenerativo, oncológico o fibromialgia, para mencionar algunos”, indica Alzamora.

“Ahora con la pandemia los casos de ansiedad y depresión se han disparado. Y para tratar esto el cannabis es una buena alternativa que no tiene los efectos negativos de los ansiolíticos y antidepresivos”, explica el médico. Este es un segundo grupo importante de pacientes.

Luego, hay un tercer grupo que reúne a otros padecimientos menos frecuentes, como la epilepsia refractaria o el mal de Parkinson.

De acuerdo con la información de Cannahope, de los 1,200 pacientes un 70% refiere que ha mejorado uno o más de sus síntomas.

Acceso

Francesca Brivio es una reconocida activista por el derecho al acceso a cannabis medicinal y también una paciente que usa estos productos. En su opinión, si bien es positivo que ahora existan farmacias que ofrezcan derivados terapéuticos de la planta, aún no es suficiente.

“Todo lo que se vende en Perú se concentra en Lima y en casi todas las farmacias solo se ofrece CBD. Hay pacientes, como yo, a los que no les sirve la oferta que hay en estos establecimientos. El cannabis tiene más de 500 compuestos y cerca de 100 cannabinoides y los usuarios necesitamos distintas vías de administración”, explica.

Por ello, frente a este acceso restringido, Brivio propone que la regulación permita el autocultivo.

“Siempre voy a luchar por el cultivo personal porque es un derecho. No todos pueden moverse de donde están para comprar en una farmacia y muchas veces lo que hay en las farmacias no resulta útil para los pacientes. La ley actual deja fuera el cultivo personal y colectivo. Y pese ello, la Digemid no otorga las licencias necesarias: hasta ahora ningún laboratorio puede sembrar cannabis”, afirma.

Hay quienes consideran que la ley vigente no prohibe el cultivo de cannabis. “Se dice que en el Perú hay una zona gris. Creo que realmente se trata de un vacío legal. Pero una cosa son los vacíos legales y otra la realidad. Y lo que sucede generalmente es que un policía o un fiscal piensa que está prohibido y que al cultivar uno va contra la ley”, añade.

Por ello, propone que, como ocurre en Uruguay, Colombia o Canadá, se regule el autocultivo urgentemente. “El cannabis ayuda a que te relaciones mejor con tu enfermedad y, a la vez, cambia tu calidad de vida”, concluye Brivio. En la actualidad hay dos proyectos de ley que persiguen este objetivo.

Datos:

Hay aproximadamente 10,000 usuarios de cannabis medicinal registrados en Digemid . Brivio afirma que el número real de pacientes es mucho más grande.

. Brivio afirma que el número real de pacientes es mucho más grande. Se estima que el total potencial de personas que podrían tratar sus padecimientos con cannabis en el Perú alcanza los 7 millones.

Existen solo cinco centros médicos que se dedican exclusivamente a ofrecer tratamientos con cannabis.