Munich Re estimó los costos asegurados totales de eventos de catástrofes naturales en todo el mundo durante el primer semestre de 2023 en US$ 43,000 millones, mientras que Swiss Re apuntó a US$ 50,000 millones, según un informe de Bloomberg Intelligence.

Más de dos tercios de las pérdidas aseguradas se debieron a fuertes tormentas eléctricas en Estados Unidos. Es probable que se supere el umbral de 12 dígitos, a pesar de que solo estaban asegurados US$ 5,000 millones de los US$ 40,000 millones en daños causados por el evento más devastador del año: el terremoto que azotó a Turquía y Siria y cobró cerca de 58,000 vidas.

Y la temporada completa de huracanes en Estados Unidos, que dura hasta fines de noviembre, aún debe seguir su curso, mientras que Swiss Re dijo este mes que ha visto una cantidad limitada de pérdidas aseguradas relacionadas con las olas de calor del verano en Europa y Estados Unidos, que se verán reflejadas en los resultados del segundo semestre.

En 2022, las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales llegaron a US$ 125,000 millones, en comparación con un costo promedio de US$ 81,000 millones en los últimos 10 años y US$ 110,000 millones en los últimos cinco.

Sin embargo, el aumento de las reclamaciones no es necesariamente malo para las aseguradoras. La utilidad neta del primer semestre de Swiss Re aumentó ya que contuvo sus pérdidas por catástrofes naturales, y desastres anteriores aumentaron la demanda de cobertura pese a haber elevado los precios de las pólizas.

