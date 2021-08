Apple, que hace un año logró un hito al convertirse en la primera empresa estadounidense con un valor de mercado de US$ 2 billones, ha crecido casi 30% desde entonces y mantiene su dominio como la mayor cotizada del mundo.

La tecnológica fundada por el visionario Steve Jobs se ha disparado en bolsa bajo el mando de Tim Cook, quien desde su llegada al puesto de consejero delegado, en el 2011, ha contribuido a elevar su capitalización de US$ 350,000 millones a US$ 2.48 billones que se registraban este miércoles.

Las acciones de la compañía alcanzaron el martes un máximo histórico de US$ 151.68, situando esa capitalización en torno a los US$ 2.5 billones, pero hoy retrocedían ligeramente.

Apple se convirtió en la primera integrante del “club” del billón en el 2018, es decir, unas cuatro décadas después de salir a bolsa, y duplicó ese valor en apenas dos años gracias al empujón de la pandemia de COVID-19, que alimentó sus ingresos con la digitalización del ocio y el trabajo.

La empresa de la manzana mordida ha visto recientemente repuntar las ventas de sus teléfonos iPhone, que estaban en una tendencia a la baja, y disfruta además de la buena marcha de sus servicios digitales, entre ellos el entretenimiento televisivo, los videojuegos, la prensa y la música.

Con US$ 2.48 billones de cotización, Apple continúa liderando el grupo de las firmas cotizadas más grandes a nivel global, seguida por Microsoft (US$ 2.2 billones), Saudi Aramco (US$ 1.9 billones), Alphabet (US$ 1.83 billones), Amazon (US$ 1.64 billones) y Facebook (US$ 1.01 billones).

La petrolera estatal saudí fue la primera en lograr US$ 2 billones tras su salida a bolsa en el 2019, pero pronto fue desbancada en la lista mundial por Apple, que también ha mantenido la delantera bursátil frente a las otras tecnológicas de gran tamaño procedentes de Estados Unidos.

Los analistas de Wall Street señalan el peso que tienen las cinco grandes de Silicon Valley en la plaza estadounidense, ya que han pasado de representar cerca del 15% del índice S&P 500 a finales del 2017 hasta más del 24% esta semana, por lo que se preguntan dónde estará su techo.

No obstante, algunos expertos, como los de la firma Wedbush, ya vaticinan que Apple será capaz de alcanzar los US$ 3 billones de valoración entre los próximos seis meses y un año, ya que tiene por delante el lanzamiento de su nuevo modelo de iPhone y presenta potencial de aprovechamiento de la tecnología 5G.