En el último informe Global 500 de Brand Finance, la empresa de comercio electrónico Amazon ha reafirmado su posición como la marca de minorista más valiosa del mundo, alcanzando un impresionante valor de US$ 299,280 mil millones.

Brand Finance, la principal consultora en valoración de marcas, también ha destacado que el valor de marca de Amazon ha experimentado un sorprendente aumento del 36% desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Además, la empresa se ha destacado como líder en sostenibilidad, con un valor de Percepción de €19,2 mil millones, más del doble del valor de marca de Walmart, que alcanzó los US$ 113,800 millones con un pequeño aumento del 2%.

Por su parte, Home Depot ocupa el tercer puesto, con un valor de marca de US$ 61,100 millones, habiendo experimentado un aumento del 8%. Costco y Lowe’s culminan los cinco primeros puestos con US$ 46,571 y US$ 31,597, respectivamente. Ambas empresas con un cambio postivo a diferencia del año anterior.

El informe de Brand Finance también resalta el ascenso de la marca minorista mexicana OXXO, cuyo valor de marca ha experimentado un increíble crecimiento del 56%, alcanzando los US$ 2300 millones. Su empresa matriz, Femsa, lanzó un ambicioso plan de expansión para OXXO, con el objetivo de aumentar la cantidad de tiendas en América Latina durante la próxima década, incluído el Perú.

Mercado Libre destaca como la marca minorista más sólida del mundo

Pese a una ligera disminución del 1% en el valor de su marca, Mercado Libre, la principal empresa de comercio electrónico de América Latina, se destaca como la marca minorista más sólida del mundo, con un valor de US$3,700 millones.

La confianza de los consumidores en esta plataforma se ha ganado gracias a su sistema de transacciones seguras, MercadoPago, que procesó más de $100 mil millones en transacciones durante el año 2022.