La división de servicios en la nube de Amazon.com Inc. está llegando a un acuerdo para abrir un nuevo centro de datos en el estado central de Querétaro, en México, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El anuncio se espera pronto, aunque no se ha fijado una fecha, dijo una de las personas, que pidió no ser nombrada porque la información aún no es pública. La compañía ha estado trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno federal, indicó una persona.

El acuerdo sería una buena noticia para México, que en los primeros nueve meses del año registró una inversión extranjera directa de US$ 24,800 millones, la más baja para ese período desde el 2016 y un 2% menos que el año pasado. El país también ha experimentado una larga sequía en las ofertas públicas iniciales en la bolsa de valores de la nación.

Centro de datos

El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Del Prete, no confirmó ni negó las conversaciones con Amazon, pero dijo que su estado se ha convertido en un punto atractivo para que las multinacionales instalen sus centros de datos, con 26 de estos ya construidos, anunciados o en negociación. La inversión promedio por instalación en el estado es de entre US$ 250 millones y US$ 300 millones, indicó.

Una portavoz de Amazon se negó a comentar. La empresa anunció en setiembre del 2020 que Amazon CloudFront lanzaría dos ubicaciones en México, sin brindar detalles.

La nueva inversión incluirá tres instalaciones que se conectarán a Estados Unidos, dijo Jorge Buitrón Arriola, quien representa a un grupo de firmas de tecnología en Querétaro conocido como Vórtice IT. Arriola indicó que los representantes de Amazon le informaron de sus planes, pero que no puede proporcionar más información debido a que se está finalizando el contrato con funcionarios del Gobierno.

Amazon Web Services es el proveedor líder de computación en la nube, y vende a las empresas potencia de cómputo y servicios de software bajo demanda en lugar de mantener sus propios centros de datos y equipos internos. Sus clientes incluyen un amplio rango de industrias y gobiernos.