Es inusual que casi todos en Wall Street coincidan en algo, pero es el caso cuando se trata de Amazon.com Inc.

Cada analista que califica las acciones recomienda a clientes que las compren, según datos de Bloomberg. Los administradores de fondos activos “sobreponderan aún más” el nombre ahora que hace un año, según un informe de Bank of America del 10 de agosto.

Sin embargo, ese omnipresente optimismo está a prueba dado que el pronóstico de ventas inesperadamente débil del mes pasado complica la narrativa de crecimiento de la empresa.

En el verano en que el cofundador de Amazon Jeff Bezos despegó al espacio, las acciones de la compañía cayeron casi un 14% desde un máximo a principios de julio, borrando alrededor de US$ 253,000 millones en valor.

“El mercado recompensa el crecimiento y no parece que Amazon tenga ningún catalizador para aumentar el gasto de sus usuarios o captar más usuarios”, dijo Kim Forrest, fundadora y directora de inversiones de Bokeh Capital Advisors, en una entrevista en Bloomberg Television.

El plan que informó la compañía de abrir varias ubicaciones grandes similares a tiendas por departamentos en EE.UU. no parece ser la noticia que marcará un giro en las acciones. El informe de Wall Street Journal se basó en personas anónimas familiarizadas con el asunto.

El bajo desempeño de Amazon salta a la vista entre las empresas estadounidenses valoradas en más de US$ 1 billón, así como en el mercado en general. Apple Inc., Microsoft Corp. y Alphabet Inc. alcanzaron récords esta semana, al igual que el índice S&P 500. Facebook Inc. está aproximadamente un 5% por debajo de su propio cierre récord.

Las decepcionantes perspectivas de la compañía de comercio electrónico el mes pasado se juntaron con ingresos que no cumplieron con las estimaciones para el primer trimestre desde el 2018.

Analistas redujeron sus expectativas a raíz del informe. Para el trimestre actual de Amazon, las estimaciones de ganancias promedio han caído alrededor de 16.5% durante el último mes, según datos compilados por Bloomberg. El consenso de ingresos se ha reducido en casi US$ 6,500 millones, o un 5.5%, durante el mismo período.