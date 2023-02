“Todos nuestros planes de ampliación y de crecimiento estamos poniéndolos en stand by, lamentablemente, hasta ver cómo mejora el panorama. Apenas se aclare la situación, vamos a retomarlos. Queremos ampliar nuestra capacidad de producción de modo que nos permita incluso duplicar nuestras ventas. Por ahora la situación está haciendo que las ventas se ralenticen”, comenta a Gestión.

Cabe señalar que la compañía dedicada a la exportación de frutas incrementó sus ventas en 36% al pasar de facturar US$ 30 millones en el 2021 a US$ 41 millones el año pasado. Sin considerar las nuevas inversiones previstas para el 2023, la agroindustrial proyecta crecer al menos 34% este año gracias a los más de US$ 5 millones que invirtió a lo largo del 2022. De concretarse, la ampliación de la capacidad productiva de la compañía y el cultivo de nuevas hectáreas todavía darán resultados en los años venideros.

Nuevos productos

Por un lado, los lanzamientos que la compañía espera realizar este año incluyen de tres a cinco productos industrializados, dos de los cuales estarían elaborados a base de palta proveniente del sur del país y de granada, respectivamente. De esta manera, Agromar busca aprovechar y dar valor agregado a las frutas que no logran venderse frescas durante los periodos de baja demanda en el mercado. Por otro lado, la firma piurana planea sacar una nueva línea de aguas con cinco sabores de distintas frutas.

En la actualidad, la agroindustrial trabaja en un 20% con frutos provenientes de sus 600 hectáreas de cultivos en actividad, y en un 80% con las cosechas que compra a pequeños agricultores de zonas aledañas a sus plantas de procesamiento. Sin embargo, muchas de estas personas tienen dificultades al obtener el financiamiento necesario para trabajar en sus cultivos, lo cual le impide a Agromar abastecerse de la cantidad necesaria de frutas. Por esta razón se encuentra trabajando en impulsar la creación de cadenas productivas vinculadas a su negocio.

Hasta la fecha, la empresa cuenta con seis plantas a nivel nacional: cuatro en Piura, una en Lurín y otra en Huacho. Sus exportaciones de mango, maracuyá, limón y palta llegan a 20 países del globo.

A fines del 2021, Agromar compró a Arca Continental Lindley una planta de procesamiento y producción de pulpa de fruta en la localidad de Huacho (ubicada en la provincia de Huaura, Lima), que desde el año pasado está dedicada a la producción de su línea de congelados para la venta al exterior.

Agromar Industrial fue la cuarta empresa con mayores envíos de jugos, pulpas, concentrados y néctares de fruta entre enero y mayo del año pasado, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX).