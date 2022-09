En ese sentido, existen dos principales errores que aparecen en este camino, señala a Gestión.pe Enrique Quispe, Coordinador general de Equipu, una plataforma desarrollada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que conecta emprendedores de distintas regiones.

Según indica, uno de los grande errores que se identifican en los laboratorios de emprendimientos es partir de una solución del problema, de manera que no se evalúa el problema y se ofrece directamente la solución.

“Y a veces el usuario, el que vive el problema, encuentra una gama de soluciones distintas, entonces al final esa solución que se piensa realizar no tiene un mayor valor. Muchas veces el emprendedor ofrece una solución a un problema y no le agrega mayor valor o diferenciación de lo que existe en el mercado”, dijo.

Sin validación

Otro de los errores comunes se presenta al momento de hacer el prototipo del producto, indica el experto. De este modo, señala que cuando el emprendedor inicia el prototipo de solución del problema, no lo valida con el usuario.

Según explica, en este punto el emprendedor crea el producto y lo lanza al mercado, pero lo hace sin haber salido a preguntar al usuario si es que el producto que se está haciendo es el correcto.

En esa línea, dijo que es necesario salir a entrevistar a los usuarios, no precisamente salir a hacer encuestas.

“Muchas veces damos por sentada el tema que sabemos sobre un tema y creamos una solución y no aprendemos del usuario. Como no salimos a entrevistar, queremos acelerar nuestro proyecto, asumimos muchos costos y todo se queda como hipótesis. Al final terminamos con un producto, pero el producto no es que la gente desea porque no lo validamos con ellos”, apuntó.

En cuanto al tiempo que demanda desarrollar un emprendimiento, indica que todo depende de la dedicación que realizará el emprendedor.

Así, dijo que si le dedica el mayor tiempo posible, podrá tener una idea de negocio en 8 semanas, pero si es a tiempo parcial, lo podrá tener en 16 semanas.

Laboratorio de emprendimientos

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y EQUIPU lanzaron a nivel nacional el programa Laboratorio de emprendimientos 2022, el cual convoca a estudiantes de las diversas universidades del país para que desarrollen la idea de negocio que tanto quieren cumplir.

El programa fue lanzado en el 2015 y a la fecha ha capacitado a más de 5,000 estudiantes y ha asesorado a más de 1,000 equipos de todo el país.

Las pre-inscripciones están abiertas desde el 29 de agosto y el único requisito es que tengan una idea de negocio a desarrollar en el programa.

El día del lanzamiento oficial de este laboratorio será el viernes 9 de septiembre a las 4:00 p.m. a través de una transmisión en vivo desde las plataformas de Facebook, YouTube y la web @laboratoriodeemprendimientos.

