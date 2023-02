Singer dijo que el mercado bajista no ha terminado y que una caída del 20% probablemente sea poco, según personas familiarizadas con las discusiones de la conferencia de Managed Funds Association esta semana en Miami. El multimillonario agregó que más de una década de políticas monetarias y fiscales agresivas no pueden revertirse en un año, dichas las personas, que pidieron no ser identificadas.

El S&P 500 cayó un 19% en el 2022, pero ha repuntado un 8.9% este año al jueves. El índice de referencia tres avances consecutivos de más del 1% a partir del martes, por apuestas de que la Reserva Federal terminaría pronto las alzas de tasas de interés a medida que disminuya la inflación, incluso con la tasa de desempleo en un mínimo de 53 años .

Los fondos de cobertura se preparan para turbulencias en el mercado y los bancos centrales han alcanzado las tasas de interés al ritmo más rápido en una generación. A pesar de que la narrativa ha cambiado a favor del llamado “aterrizaje suave” de la economía —lo que resultó un repunte del riesgo—, algunos inversionistas, como la firma de fondos de cobertura de riesgo de cola Universa Investments, percibieron el aumento de la deuda como una bomba de tiempo que causará estragos de una envergadura que rivalizaría con la Gran Depresión.

Singer, de 78 años, trazó algunos paralelismos similares. Dijo que muchas métricas de valoración en el mercado siguen siendo más altas que en 1929 o la burbuja de la era de las puntocom, dijeron las personas.

Un representante de Elliott declinó comentar.

Singer viene advirtiendo sobre problemas durante años, citando años de políticas de dinero fácil de la Fed. En una carta de febrero del 2021 a inversionistas, presagiaba un final malo para los mercados dado un apalancamiento excesivo en las estructuras de capital y valores de baja calidad.

Ese año dijo que anhelaba decir “se los advertí” a las personas que participaron en esa “locura”.