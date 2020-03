¿Debería preocuparme por que caiga Netflix por sobreuso durante la cuarentena?

En estos momentos de cuarentena, el uso de servicios de streaming como Netflix, youtube o incluso video juegos en línea puede que experimenten una carga más grande de la normal, como consecuencia de su alto nivel de uso por personas aisladas en sus hogares. Sin embargo, ¿acaso esto podría resultar en problemas de sus servicios?

De una revisión de la página Downdetector, la cual mide la cantidad de problemas que tienen servidores de servicios online, se puede ver que en las últimas horas, ha habido varios reportes de averías a nivel mundial. Es más, de un análisis del gráfico de reporte de problemas de Netflix de las últimas 24 horas (a las 10:00 AM del día 21 de marzo), se puede ver que en las últimas 24 horas, hubieron instancias donde se reportaron más de 220 errores por hora.

Ahora, bien, ¿esto debería preocuparnos? Si eres peruano, realmente, no.

Como se puede ver en el mapa de averías de Downdetector, la zona mayormente afectada ha sido Europa, donde muchos países están enfrentando una cuarentena. Es necesario indicar que Netflix tiene, a la actualidad 20 diferentes servidores. Es decir, los servidores sobrecargados de Netflix en Europa no afectarían a la población sudamericana.

Por otro lado, de acuerdo a declaraciones hechas por un representante de Netflix, la compañía va a estar “limitando la ratio de bits por segundo a todos sus streams en Europa por 30 días”. ¿Qué quiere decir esto? Que, para evitar sobrecargas a sus servidores europeos, Netflix reducirá la calidad de imagen de sus series y películas, asegurándose que los servidores no caigan.

Como conocen, Netflix puede proporcionar hasta imágenes de Ultra HD 4k, si el usuario tiene la televisión adecuada. En esencia, se estaría restringiendo la facultad a usuarios a acceder a esta calidad de imagen/sonido, para poder evitar una sobrecarga y, que el servicio deje de funcionar.

El vocero de la compañía señaló que debido a la carga en la infraestructura de la compañía, ellos, y las demás empresas de streaming debían solo proveer definición estándar. No se aclaró si esto se refería a 1080p (lo cual ya es considerado HD) o si limitaran el servicio hasta solo 480p.

Como se puede ver en el mapa de Downdetector, Perú no tiene ni una fracción del nivel de sobrecarga que tiene Europa. Sin embargo, de presentarse problemas, podríamos esperar que medidas similares a las tomadas por Netflix se repliquen en nuestra región.

Youtube y otros servicios

Es necesario indicar que el día de hoy, Youtube también anunció que reduciría la calidad de sus videos en Europa, siguiendo el ejemplo de Netflix, con el fin de salvaguardar sus servicios así como el uso de la banda ancha para evitar que se sobrecargue el uso del internet en estas fechas.

Con relación a otros servicios en línea, como aquellos de videojuegos, no ha habido declaraciones por parte de empleados de compañías que provean servidores, como Sony, Blizzard o Xbox. Sin embargo, de acuerdo a Downdetector, parecen presentar reportes de errores similares a los que hay regularmente.

Las excepciones se han dado en servidores específicos de juegos como Call of Duty, quienes recientemente han lanzado nuevos modos para la última instalación de la franquicia. Estos problemas no deberían acreditarse al Covid-19. Como se recuerda, hace unos años, cuando se lanzó el modo en línea de GTA 5, los servidores cayeron por su alto uso. Es algo que sucede regularmente en video juegos. Casos similares se dieron en el lanzamiento de expansiones de juegos como World of Warcraft y Final Fantasy XIV.