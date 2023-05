Durante el 2022, Perú logró una meta histórica en el comercio exterior alcanzando los US$ 117,000 millones gracias, según datos oficiales, a mayores intercambios con Reino Unido, Estados Unidos y Ecuador. Este último país, que es el quinto socio comercial del Perú en la región, amaneció este 17 de mayo con el anuncio de la disolución de su Asamblea Nacional (Congreso) como medida del presidente Guillermo Lasso para poner alto a la grave crisis política.

¿La incertidumbre podría afectar los envíos peruanos? Edgar Vásquez Vela, director del CIEN-ADEX mencionó dos escenarios partiendo de la base que lo ocurrido en Ecuador -dijo- “es legal y dentro del orden constitucional”.

“Si está dentro del marco de la legalidad entonces no se rompen las reglas de juego, todo seguirá sucediendo en el marco de sus reglas vigentes”, indicó en diálogo con gestion.pe.

Al cierre del 2022, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el intercambio con Ecuador aumentó 40.2%, con una balanza comercial favorable para Perú, con envíos que sumaron US$ 1,305 millones, gracias a la mayor exportación de alimento balanceado para langostinos (+43.9%).

Durante el primer trimestre del 2023, en tanto, los envíos a Ecuador se redujeron 4.6%, excepto los envíos de alimento balanceado para animales que creció 19% en dicho periodo, alcanzando los US$ 54 millones.

“Si me preguntas si tendremos un efecto negativo en mayo o junio, mi respuesta es no. Como toda la cadena de exportación, las negociaciones se realizan con cuatro o cinco meses de anticipación. Los exportadores ya sabían de los problemas políticos en Ecuador, aunque no sabíamos que iba a ocurrir (el cierre del Congreso) había una probabilidad. En el corto plazo, los envíos pactados seguirán llegando”, afirmó.

Pero hay otro escenario si la situación de expande más de lo previsto. Cabe indicar que todavía está por definirse la fecha para las nuevas elecciones generales en Ecuador.

“ Si esta circunstancia se extiende, ahí si podríamos tener una inestabilidad en la economía Ecuatoriana que afectará los pedidos desde ese país hacia el mundo. En ese caso, los efectos lo veríamos mas hacia el cierre del año, aunque esperamos que no ocurra”, anotó.

Perú exportó US$ 260 millones de alimento para langostinos en 2022, siendo Ecuador el primer destino (98% del total). También le vendemos fosfato di cálcico, un aditivo usado en la preparación de alimento balanceado, así como detergentes y vacunas (US$ 17 millones adicionales en 2022).

Asimismo, se vendió en el 2022 antimonio (US$ 37 millones), mineral de uso industrial, y carbón antracita (US$ 4 millones). Creció en 14% la exportación textil/confecciones llegando a US$ 66 millones. Igualmente, la exportación de cerámicos continuó recuperándose llegando a US$ 25 millones a dicho destino.

En tanto, el Perú importó petróleo por US$ 2,458 millones, siendo Ecuador el tercer proveedor más importante (18% del total), luego de Brasil (37%) y Estados Unidos (31%).

Flujo de inversión a Ecuador

Luego de los cambios de normativa en Perú en el sector agroindustrial, los empresarios de este rubro miraron a Uruguay y Ecuador como potenciales destinos de inversión, principalmente por el costo de tierras (En Ecuador sería cuatro veces más barato respecto a Perú) y beneficios tributarios.

De hecho, según medios ecuatorianos, tras la disolución del Congreso, el Gobierno de Lasso tendría margen para aprobar decretos de urgencia económica. “ El presidente ya ha confirmado la emisión de uno que contempla una rebaja de impuestos ya sin bloqueos, pendiente de la revisión de la Corte Constitucional ”.

“Las inversiones peruanas que ya estaba encaminadas es más probable que se concreten. Hay dos razones por las que los agroexportadores peruanos están invirtiendo en otros países, porque quieren ampliar su ventana de oferta a casi todo el año, y por la estabilidad jurídica que muchas veces encuentran fuera del país”, señaló.

Fuente: Mincetur

